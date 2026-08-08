Проверяется уровень готовности

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В Шымкенте главе ЦИК Нурлану Абдирову рассказали о том, что в городе подготовлено десять мест для проведения встреч с избирателями. Политическим партиям предоставлена возможность размещения агитационных материалов на 57 специально отведенных стендах.

Председатель ЦИК обсудил с членами рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью готовность избирательных участков. Кроме того, в ходе поездки Нурлан Абдиров выступил перед участниками организуемых Центризбиркомом обучающих семинаров по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Курултая.

Как было отмечено, основная задача таких семинаров состоит в совершенствовании профессиональных компетенций руководства и членов территориальных избиркомов в части организации и проведения выборов, правового обеспечения избирательного процесса, эффективного управления дея­тельностью участковой избирательной комиссии.

В рамках инспекционных ­поездок заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман ознакомился с деятельностью ряда участков в Енбекшинском, Абайском, Туранском и Аль-Фарабийском районах мегаполиса.

Инспекционную поездку в Туркестанскую область Нурлан Абдиров начал с одного из отдаленных районов – он посетил избирательный участок № 498 в селе Шамши Калдаякова Оты­рарского района.

Также Нурлан Абдиров посетил избирательные участки в городах Кентау и Туркестане. Он ознакомился с уровнем их готовности, материально-техническим оснащением и обсудил с членами комиссий ход информирования граждан о предстоящих выборах и возможностях для голосования. Глава ЦИК поручил уделить особое внимание созданию максимально комфортных условий для избирателей, особенно для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

В ходе посещения избирательного участка № 951 в Туркестане Нурлан Абдиров проверил готовность онлайн-сервисов, которые будут работать в день голосования для содействия гражданам в реализации их избирательных прав.

– В день проведения выборов на избирательных участках будет работать ряд онлайн-сервисов. Первый поможет членам участковой избирательной комиссии проверить адрес регистрации гражданина. Это необходимо для его включения в список избирателей... Второй позволит гражданам, не имеющим регистрации, получить временную регистрацию по адресу избирательного участка. Оба этих сервиса важны, для того чтобы помочь казахстанцам реализовать свои избирательные права. Наша общая задача – обеспечить бесперебойное функционирование этих сервисов, – подчеркнул Нурлан Абдиров.

В областном центре Туркестанской области состоялся обучающий семинар для членов избиркомов. Его участники получили возможность актуализировать знания норм избирательного законодательства и практику их применения, порядка организации работы участковой избирательной комиссии на всех этапах избирательного процесса.

Также члены избиркомов изу­чили и обсудили алгоритмы действий в нестандартных и спорных ситуациях с соблюдением принципов эффективной коммуникации и стрессоустойчивости.

В городах Шымкенте и Туркестане Нурлан Абдиров провел совещания с участием руководства города и области. Обсуждались различные аспекты подготовки к проведению выборов. Особое внимание было уделено вопросам информирования населения.

Во встречах Нурлана Абдирова с членами участковых избирательных комиссий, в семинарах и совещаниях с госорганами в обоих регионах приняли участие международные наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Согласно официальным данным, для проведения выборов в Курултай в городе Шымкенте будет работать 371 избирательная комиссия, общая численность членов избиркомов составляет 2 881 человек. В Туркестанской области будут работать 952 участковые комиссии, в которых состоят 6 290 членов избиркомов.