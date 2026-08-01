Масштабное шоу пройдет в столице

Южнокорейская музыкальная группа получила широкую известность в Казахстане благодаря участию в международном телевизионном вокальном конкурсе Silk Way Star. Девушки исполнили песню «Кеш мені» группы Orda на корейском языке. Их выступление быстро стало одним из самых обсуждаемых моментов шоу, широко разошлось в социальных сетях и познакомило тысячи казахстанских зрителей с творчеством Kandis. Кроме того, одним из конкурсных номеров группы стал кавер на песню Мархабы Саби Dem Alam, исполненный на казахском языке.

Напомним, главное событие года для всех фанатов фильмов, комиксов, видеоигр и аниме – пятый фестиваль гик-культуры Comic Con Astana 2026 – пройдет в столице с 6 по 9 августа. Его хедлайнерами в этом году будут датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», а также звезды игрового сериала Netflix One Piece – Иньяки Годой, исполнивший роль Манки Д. Луффи, и Таз Скайлар, сыгравший Санджи.

Четвертый хедлайнер – звез­да сериала «Острые козырьки» Пол Андерсон. Его герой Артур Шелби стал одним из узнаваемых образов современного телевидения, а сам сериал приобрел культовый статус и миллионы поклонников по всему миру. Помимо «Острых козырьков», Пол Андерсон снимался в фильмах «Шерлок Холмс: Игра теней», «Легенда», «Выживший», «В сердце моря», «Аллея кошмаров» и других международных проектах.

Среди специальных гостей – всемирно известный косплей-дуэт Kamui Cosplay, профессиональный косплеер и судья крупнейших международных косплей-фестивалей Leon Chiro, обладатель Гран-при Comic Con Astana 2025 косплеер Grafomanka, K-pop-хорео­граф Jay Kim, популярные блогеры и авторы контента Даня Крастер, Jane Kravitz, Karrambaby, Dobryak, Dalbek, FixEye, Егор Шкред и Nowkie, а также итальянский художник Паоло Панталена, который сотрудничает с Marvel, DC, Image и другими крупнейшими мировыми издательствами.

За время проведения Comic Con Astana зарекомендовал себя как крупнейший фестиваль современной поп-культуры в Центральной Азии. В разные годы его хедлайнерами становились Мадс Миккельсен, Энди Серкис, Пилу Асбек, Скотт Эдкинс, Эсай Моралес, Майкл Рукер, Шон Ганн, Перси Хайнс Уайт, Пьер Спенглер, Александр Кузнецов.

В этом году гостей фестиваля также ждут международный конкурс косплея с призовым фондом 20 млн тенге, масштабная выставочная зона, презентации, автограф- и фотосессии, турниры по видео- и настольным играм, выступления приглашенных артистов и десятки тематических площадок для поклонников кино, комиксов, аниме, игр и современной поп-культуры.