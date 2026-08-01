Токаев принял участие в открытии этапа чемпионата мира UIM F1H2O на Иссык-Куле

Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с руководителями стран Центральной Азии принял участие в церемонии открытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O, который впервые проходит в Кыргызстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Главы государств побеседовали с участниками соревнований, пожелали им успешного выступления и ознакомились с гоночным болидом, который принимает участие в чемпионате.

«Затем лидеры стран Центральной Азии одновременно привели в действие символический пусковой механизм, дав официальный старт этапу чемпионата по водно-моторному спорту UIM F1H2O — "Гран-при Кыргызская Республика – Иссык-Куль 2026"», — сообщили в Акорде.

В соревнованиях принимают участие восемь команд и 18 пилотов, представляющих Объединенные Арабские Эмираты, Австралию, Канаду и другие страны.

Этап чемпионата мира UIM F1H2O проводится в Кыргызстане впервые. Организаторы отмечают, что турнир станет одним из крупнейших международных спортивно-культурных событий в истории республики.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Кыргызстан

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