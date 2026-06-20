Привить любовь к книге

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Читающая нация
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Меморандум о сотрудничестве подписан между акиматом Алматинской области и общественным фондом «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация». Документом предусмотрено приобщить к культуре чтения свыше 100 тыс. жителей региона уже в нынешнем году.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Как сообщила пресс-служба областного акимата, плани­руется проведение совместных мероприятий на базе библиотек, учреждений культуры и образования. Цель – повышение читательской активности, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи.

Созданный год назад ОФ «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» осуществил первые просветительские проекты в Карагандинской и Костанайской областях, а также в Шымкенте. Результаты превзошли ожидания авторов инициативы: по их данным, около 190 тыс. человек стали регулярно читать книги. Из этого числа более 104 тыс. жителей вышеуказанных регионов полностью проч­ли предложенные им 15 книг, что было подтверждено в ходе тестирования.

– Особое внимание мы уделяем привлечению читателей в библиотеки, – отметил председатель фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бахыт­жан Турлыбеков. – Ведь это не просто место хранения книг, а духовный центр, где люди получают знания, расширяют кругозор. Сегодня Казахстан занимает 92-е место в мире среди читающих государств. Необходимо, чтобы в ближайшие пять лет страна вошла в первую десятку. Планируем увеличить число участников проекта по популяризации чтения до двух миллионов человек.

В масштабной просветительской инициативе принимают участие школьники, учащиеся колледжей и вузов, педагоги, семейные династии любителей книг, госслужащие и спорт­смены. Для каждой из категорий сформирован перечень из 15 рекомендованных книг – произведений отечественных и зарубежных писателей. По оценкам экспертов, такой подход способствует развитию критического и аналитического мышления, укреплению духовных и культурных ценностей.

По данным местных властей, в Алматинской области функ­ционируют 145 библиотек, услугами которых пользуются­ 71 тыс. читателей. Общий книжный фонд насчитывает свыше 2,7 млн экземпляров. При библиотеках работают коворкинг-центры, клубы и кружки для молодежи.

Алматинская область стала четвертым регионом респуб­лики, в котором в пилотном режиме будет осуществляться проект «Читающая нация». Глава региона Марат Султангазиев поручил управлениям культуры, архивов и документации, внутренней политики, образования, молодежной политики обеспечить координацию и сопровождение запланированных мероприятий.

По мнению участников встречи, многие проблемы общества возникают вследствие духовного кризиса. Главным инструментом, ведущим человека к развитию и совершенствованию, остается книга. Культурно-просветительский проект будет не только повышать интеллек­туальный потенциал населения, но и способствовать решению важных социальных задач.

#книги #библиотеки #чтение #Читающая нация #Кітап оқитын ұлт

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