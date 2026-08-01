Токаев поздравил Костанайскую область с 90-летним юбилеем

Президент

Акорда опубликовала обращение Главы государства к жителям региона по случаю праздника, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем поздравлении Президент подчеркнул, что Костанайская земля славна своими богатыми традициями и самобытной культурой. За прошедшие годы регион, известный как золотая колыбель мира, единства и процветания, достиг значительного прогресса, превратившись в одну из основных житниц страны.

«Костанайская область занимает особое место в истории нашей страны. Здесь появились на свет великие просветители и мыслители Ибрай Алтынсарин, Ахмет Байтурсынов, Беимбет Майлин и многие другие выдающиеся деятели. Их самоотверженное служение народу способствовало значительному расширению горизонтов национальной духовности. Сегодня экономика региона динамично развивается. Благодаря упорному труду граждан область уверенно идет по пути процветания, демонстрируя высокие достижения во всех сферах. Костанайцы неизменно показывают прекрасный пример сплоченности и патриотизма. Ярким подтверждением тому служит активное участие местных жителей в республиканском референдуме, состоявшемся в марте, в ходе которого они подавляющим большинством голосов высказались в поддержку новой Конституции»,  сказано в информации.

Кроме того, Глава государства поблагодарил всех граждан, чьим трудом создается благополучие региона. Также он выразил уверенность в том, что жители продолжат активно участвовать в созидательных инициативах, направленных на строительство Справедливого Казахстана и реализацию принципа «Закон и Порядок».

«Желаю вам крепкого здоровья и дальнейших успехов! Пусть процветает Костанайская область!», — заключил Касым-Жомарт Токаев.  

#Костанайская область #юбилей #Акорда #регион #90-летие

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