Листая странички детства

Июльский номер на 24 полосы уже собран, а в редакционной почте солидный запас – 83 письма. Их авторы – в основном школьники, которые спешат поделиться своими мыслями, идеями, достижениями. Главный и бессменный редактор газеты – Жумажан Сундетов в шутку называет себя вожатым. Для него работа с детьми, встречи на мероприятиях, чтение и обработка их писем стали главным делом жизни. До того как возглавить «Самал», он работал корректором, корреспондентом, печатником в уральской типографии «Дас­тан», отправлял свои заметки и стихи в областную газету «Орал өңірі».

– Как-то пригласил меня к себе главный редактор этого печатного издания Мажит ­Каиргалиев, похвалил мой слог, познакомил с депутатом облмаслихата Бауржаном Тумановым и молодежным активистом Айнур Туралиевой. На этой встрече и состоялся разговор о необходимости открытия детских изданий, – вспоминает Жумажан Кадимович. – Так в 2000 году я стал главным ­редактором сразу двух газет – ­«Самал», выходившей на казахском языке, и «Парк детского периода», печатавшейся на русском. Журналистов, пишущих на русском, не было, на ­казахском – писал я сам. Поэтому через полгода «Парк» закрыли, а «Самал» стала выходить на трех языках: русском, казахском и английском. К концу первого года работы тираж был 500 экземпляров, через год увеличили вдвое. В начале ­2026-го нашими подписчиками были 2 700 человек. Летом показатели немного снижаются – авторы и читатели уходят на каникулы.

Согласитесь, не слабо для детской газеты, которая 24 года работала и развивалась на энтузиазме главреда, любви юной аудитории и средства от подписки. Второй год областной бюджет поддерживает издание. Его штат и материально-техническая база остались прежними, зато это позволило увеличить число полос, половина из которых цветные.

– Шесть месяцев выходим по 24 полосы, потому что материа­ла очень много. Дети хотят, чтобы их рисунки, фотографии, письма, эссе публиковались в цвете, – отмечает Жумажан Кадимович.

На страницах – маленькие заметки обо всем: о природе и праздниках, о любимых учителях и родителях, о летнем отдыхе и увлечениях. Тут есть впечатления от путешествий, рассуждения о выборе профессии, о взрослении. По словам Жумажана Кадимовича, страницы «Самал» стали местом пробы пера как минимум для 12 юных авторов, которые в дальнейшем нашли себя в журналистике.

Есть в газете и взрослые пуб­ликации, подготовленные главным редактором, внештатными корреспондентами – учителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования, библиотекарями. Постоянно для читателей организуются всевозможные тематические конкурсы. На недавний, прошедший ко Дню защиты детей, свои стихи прислали 67 учащихся из всех районов области, авторы 17 лучших сочинений награждены грамотами и поощрительными подарками.

Сегодня штат газеты «Самал» состоит из главного редактора, корректора и дизайнера. Очень нужны инициативные, энергичные, креативные журналисты, которые смогли бы продолжить дело Жумажана Сундетова. Но они придут, если будет достойная зарплата. А это значит, детской газете нужна серьезная государственная поддержка.

– Культура чтения периодики закладывается с детства, – говорит Жумажан Сундетов. – ­Потребность читать газеты можно привить только на изданиях, соответствующих возрасту. Очень важно, когда ребенок проявляет интерес к новостям, к жизни социума. Только так он ощущает себя частью общества, гражданином своей страны.