На перекрестке глобальных маршрутов Событие 1 августа 2026 г. 0:01 Марина Демченко специальный корреспондент Казахстан укрепляет статус ключевого логистического хаба Евразии. инфографика Павла Цедилина Железнодорожная отрасль по праву считается важнейшей составляющей экономики нашей республики. Будучи ключевым инструментом обеспечения экспортных и транзитных перевозок, стальные магистрали не просто связывают между собой регионы, но и напрямую влияют на динамику национальной промышленности, экспортные возможности и международный авторитет Казахстана. По данным Министерства транспорта, за последние пять лет объем продукции железнодорожной отрасли увеличился в стране в 3,4 раза и по итогам текущего года должен достичь в денежном выражении 3,3 трлн тенге. Железнодорожный транзит увеличился в 1,65 раза. Строительством и модернизацией охвачено около 5 тыс. км железных дорог. «И это не просто сухие цифры, это убедительное свидетельство достижений, которые стали возможны благодаря труду людей. Сегодня в транспортном секторе республики трудятся 772 тысячи казахстанцев. Значительную часть этого большого профессионального сообщества составляют машинисты, проводники, диспетчеры, путейцы, инженеры, энергетики, работники станций и ремонтных предприятий, ежедневно обеспечивающие безопасное и бесперебойное функционирование отечественных железных дорог. Спасибо вам за компетентность, добросовестность и верность своему делу!» – отметил в поздравительном обращении накануне профессионального праздника министр транспорта Нурлан Сауранбаев. Министр также выразил особые слова благодарности ветеранам, отметив, что железная дорога по праву славится трудовыми династиями, где любовь к профессии, опыт и ответственность передаются из поколения в поколение. В преддверии профессионального праздника более тысячи работников АО «НК «КТЖ» удостоены отраслевых наград. Более 70% награжденных – сотрудники производственных подразделений компании. Сегодня, по данным отраслевого ведомства, на долю железнодорожного транспорта приходится 60% общего грузооборота страны и треть всего объема транспортных услуг. Благодаря развитию инфраструктуры и координации работы железнодорожных администраций Казахстана и России объем грузоперевозок по маршруту РФ – РК – КНР с 2019-го вырос в 27 раз – с 11 тыс. до 301 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) по итогам 2025 года. В конце июля в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России из Омска в Поднебесную был торжественно отправлен миллионный контейнер. Занимая третье место среди стран СНГ и Балтии по протяженности железных дорог с шириной колеи 1 520 мм при эксплуатационной длине в 16 тыс. км, Казахстан в последние годы демонстрирует колоссальные темпы инфраструктурного обновления. Для увеличения пропускной способности сети в республике ведется строительство 754 км новых магистралей, осуществляется модернизация 3 тыс. км существующего полотна. Стратегический портфель перспективных проектов включает прокладку третьих путей на участке Астана – Караганда, вторых путей на перегоне Арыс – Казалы, реконструкцию участков Кызылжар – Шубарколь – Есиль и Индербор – Макат. НК «КТЖ» по прямому поручению Главы государства развернула масштабное строительство сразу по нескольким ключевым направлениям. Так, новая линия протяженностью 323,3 км пройдет по территории Улытау и Карагандинской области и станет важным звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). По данным пресс-службы АО «НК «КТЖ», на объекте уже уложено более 200 км путей, объемы выполненных земляных работ превысили 93% от намеченного. Запуск этой артерии сократит «плечо» перевозок на 149 км и исключит задержки на смену локомотивной тяги на станциях Мойынты и Жарык. Не менее важно строительство новой ветки Бахты – Аягоз протяженностью 303 км. Эта линия, проходящая по территории области Абай, обеспечит открытие третьего железнодорожного пограничного перехода между Казахстаном и Китаем, что увеличит пропускную способность направления до 25 млн тонн грузов в год и ощутимо разгрузит действующие стыки Достык и Алтынколь. На юге страны прокладывается линия Дарбаза – Мактаарал со станционной инфраструктурой для пограничных и государственных контрольных служб. Она обеспечит прямое сообщение Мактааральского и Жетысайского районов с основной сетью КТЖ, снизит нагрузку на приграничный узел Сарыагаш на 40% и придаст дополнительный импульс коридору Север – Юг. Казахстан последовательно формирует единую логистическую экосистему, связывающую Китай, Центральную Азию, Россию, Европу, страны Персидского залива и Южную Азию. Уже сегодня через республику проходит 80% сухопутных транзитных грузов Китая, следующих в Европу. Особая роль в этой работе отведена развитию порта Актау – одного из ключевых узлов ТМТМ. Здесь завершено возведение контейнерного хаба. Наряду с дноуглублением акватории и расширением причалов КТЖ последовательно наращивает морской флот: к 2028 году количество судов на линии Актау – Баку увеличится с 7 до 15. Подобные работы ведутся в порту Курык, где глубина акватории уже доведена до восьми метров, сдан в эксплуатацию зерновой терминал мощностью до 1 млн тонн в год, обновлены подъемно-переходные мосты. В результате время обработки железнодорожных паромов сокращено с 18 до 12 часов, а автомобильных – с 10 до 6 часов, что значительно повысило эффективность портовых операций. К 2030 году паромный флот на линии Курык – Баку вырастет до 17 единиц. Согласно данным Министерства транспорта, главным драйвером развития железнодорожной отрасли остается транзит. За последние пять лет его объем вырос с 20 млн до 33 млн тонн. Растущие доходы от транзитных перевозок позволяют направлять значительные средства на масштабное обновление подвижного состава и пассажирской инфраструктуры. За счет поставок машин отечественного производства средняя изношенность локомотивного парка снижена с 74 до 49%, его средний возраст сократился с 30 до 21 года. По поручению Президента при поддержке Правительства, Министерства транспорта, областных акиматов и АО «Самрук-Қазына» осуществляется крупнейшая программа модернизации 124 вокзальных объектов стоимостью до 100 млрд тенге, финансируемая за счет доходов от транзита. Семьдесят обновленных вокзалов уже приняли первых пассажиров. Технологический базис модернизации подкрепляется цифровой трансформацией. Формируется единое хранилище данных Data Lake, внедряется аналитическая система Smart Rail на базе искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации затрат и повышения безопасности движения. В ближайшие три года в республике построят почти 1,4 тыс. км новых линий, обновят около тысячи километров сети и существенно расширят терминальные мощности. Железнодорожная отрасль Казахстана встречает свой профессиональный праздник на пике масштабных преобразований, уверенно укрепляя статус страны как одного из ключевых логистических хабов Евразии. #КТЖ #железнодорожная отрасль #День работников железнодорожного транспорта