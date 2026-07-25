На перекрестке глобальных маршрутов

В преддверии профессионального праздника более тысячи работников АО «НК «КТЖ» удос­тоены отраслевых наград. Более 70% награжденных – сотрудники производственных подразделений компании.

Министр также выразил особые слова благодарности ветеранам, отметив, что железная дорога по праву славится трудовыми династиями, где любовь к профессии, опыт и ответственность передаются из поколения в поколение.

«И это не просто сухие цифры, это убедительное свидетельство достижений, которые стали возможны благодаря труду людей. Сегодня в транс­портном секторе республики трудятся 772 тысячи казахстанцев. Значительную часть этого большого профессионального сообщества составляют машинисты, проводники, диспетчеры, путейцы, инженеры, энергетики, работники станций и ремонтных предприятий, ежедневно обеспечивающие безопасное и бесперебойное функционирование отечественных железных дорог. Спасибо вам за компетентность, добросовестность и верность своему делу!» – отметил в поздравительном обращении накануне профессионального праздника министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

По данным Министерства транспорта, за последние пять лет объем продукции железнодорожной отрасли увеличился в стране в 3,4 раза и по итогам текущего года должен достичь в денежном выражении 3,3 трлн тенге. Железнодорожный транзит увеличился в 1,65 раза. Строи­тельством и модернизацией охвачено около 5 тыс. км железных дорог.

Железнодорожная отрасль по праву считается важнейшей сос­тавляющей экономики нашей республики. Будучи ключевым инструментом обеспечения экс­портных и транзитных перевозок, стальные магистрали не просто связывают между собой регионы, но и напрямую влияют на динамику национальной промышленности, экспортные возможности и международный авторитет Казахстана.

Сегодня, по данным отраслевого ведомства, на долю железнодорожного транспорта приходится 60% общего грузооборота страны и треть всего объема транспортных услуг.

Благодаря развитию инфраструктуры и координации работы железнодорожных администраций Казахстана и России объем грузоперевозок по маршруту РФ – РК – КНР с 2019-го вырос в 27 раз – с 11 тыс. до 301 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) по итогам 2025 года. В конце июля в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России из Омска в Поднебесную был торжественно отправлен миллионный контейнер.

Занимая третье место среди стран СНГ и Балтии по протяженности железных дорог с шириной колеи 1 520 мм при эксплуатационной длине в 16 тыс. км, Казахстан в последние годы демонстрирует колоссальные темпы инфраструктурного обновления.

Для увеличения пропускной способности сети в республике ведется строи­тельство 754 км новых магистралей, осуществляется модернизация 3 тыс. км существующего полотна. Стратегический портфель перспективных проектов включает прокладку третьих путей на участке Астана – Караганда, вторых путей на перегоне Арыс – Казалы, реконструкцию участков Кызылжар – Шубарколь – Есиль и Индербор – Макат.

НК «КТЖ» по прямому поручению Главы государства развернула масштабное строительство сразу по нескольким ключевым направлениям. Так, новая линия протяженнос­тью 323,3 км пройдет по территории Улытау и Карагандинской области и станет важным звеном Транскаспийского международного транспортного марш­рута (ТМТМ).

По данным пресс-службы АО «НК «КТЖ», на объекте уже уложено более 200 км путей, объемы выполненных земляных работ превысили 93% от намеченного. Запуск этой артерии сократит «плечо» перевозок на 149 км и исключит задержки на смену локомотивной тяги на станциях Мойынты и Жарык.

Не менее важно строительство новой ветки Бахты – Аягоз протяженностью 303 км. Эта линия, проходящая по территории области Абай, обеспечит открытие третьего железнодорожного пограничного перехода между Казахстаном и Китаем, что увеличит пропускную способность направления до 25 млн тонн грузов в год и ощутимо разгрузит действующие стыки Достык и Алтынколь.

На юге страны прокладывается линия Дарбаза – Мактаарал со станционной инфраструктурой для пограничных и государственных контрольных служб. Она обеспечит прямое сообщение Мактааральского и Жетысайского районов с основной сетью КТЖ, снизит нагрузку на приграничный узел Сарыагаш на 40% и придаст дополнительный импульс коридору Север – Юг.

Казахстан последовательно формирует единую логистическую экосистему, связывающую Китай, Центральную Азию, Россию, Европу, страны Персидского залива и Южную Азию.

Уже сегодня через республику проходит 80% сухопутных транзитных грузов Китая, следующих в Европу. Особая роль в этой работе отведена развитию порта Актау – одного из ключевых узлов ТМТМ. Здесь завершено возведение контейнерного хаба. Наряду с дноуглублением акватории и расширением причалов КТЖ последовательно наращивает морской флот: к 2028 году количество судов на линии Актау – Баку увеличится с 7 до 15.

Подобные работы ведутся в порту Курык, где глубина акватории уже доведена до восьми метров, сдан в экс­плуатацию зерновой терминал мощностью до 1 млн тонн в год, обновлены подъемно-переходные мосты.

В результате время обработки железнодорожных паромов сокращено с 18 до 12 часов, а автомобильных – с 10 до 6 часов, что значительно повысило эффективность портовых операций. К 2030 году паромный флот на линии Курык – Баку вырастет до 17 единиц.

Согласно данным Министерства транспорта, главным драйвером развития железнодорожной отрасли остается транзит. За последние пять лет его объем вырос с 20 млн до 33 млн тонн. Растущие доходы от транзитных перевозок позволяют направлять значительные средства на масштабное обновление подвижного состава и пассажирской инфраструктуры.

За счет поставок машин отечественного производства средняя изношенность локомотивного парка снижена с 74 до 49%, его средний возраст сократился с 30 до 21 года.

По поручению Президента при поддержке Правительства, Министерства транспорта, областных акиматов и АО «Самрук-Қазына» осуществляется крупнейшая программа модернизации 124 вокзальных объектов стоимос­тью до 100 млрд тенге, финансируемая за счет доходов от транзита. Семьдесят обновленных вокзалов уже приняли первых пассажиров.

Технологический базис модернизации подкрепляется цифровой транс­формацией. Формируется единое хранилище данных Data Lake, внедряется аналитическая система Smart Rail на базе искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации затрат и повышения безопасности движения.

В ближайшие три года в республике построят почти 1,4 тыс. км новых линий, обновят около тысячи километров сети и существенно расширят терминальные мощности. Железнодорожная отрасль Казахстана встречает свой профессиональный праздник на пике масштабных преобразований, уверенно укрепляя статус страны как одного из ключевых логистических хабов Евразии.