В помощь избирателю

Как сообщил член областной ТИК Абай Тагыберген, онлайн-платформа доступна по трем направлениям.

– Введя свой ИИН в строке поис­ка на сайте saylau.orda.gov.kz, избиратель может определить избирательный участок по месту регистрации. Система автоматически отобразит номер участка, его адрес, контактный телефон, а также состав участковой избирательной комиссии, – пояснил член избиркома.

Кроме того, избиратели там же могут ознакомиться со схемой проезда к месту голосования и найти информацию о порядке получения открепительного удостоверения на право голосования и способах связи с call-центрами.

Помимо прочего, сервис позволяет обратиться с вопросами в Единую контактную службу 109, ознакомиться с географией поступающих обращений. А еще на онлайн-платформе доступен виртуальный помощник Daryn AI, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта. Он поможет найти ответы на ряд вопросов, связанных с избирательным процессом.

Желающие могут также воспользоваться сервисом как в формате telegram-бота, так и через мобильное приложение Smart Qyzylorda.

Отметим, что в Кызылординской области действуют 386 участковых избирательных комиссий, в состав которых входят 2 720 членов. В соответствии с Календарным планом участковые избирательные комиссии региона приступят к работе с 3 августа.

С 7 августа избиратели смогут обратиться в участковые избирательные комиссии для получения открепительного удостоверения на право голосо­вания.