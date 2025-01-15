Сообщество единых ценностей

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Ербол Тишкамбаев

Религиозные лидеры Китая выразили поддержку инициативам Казахстана по укреплению глобального межконфессионального диалога

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Спикер Сената ­Парламента, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий ­Маулен Ашимбаев в рамках визита в Китайскую Народную Рес­публику встретился с заместителем председателя ВК НПКСК, заведующим Отдела Единого фронта ЦК КПК Ши Тайфэном и китайскими религиозными лидерами, секретарем парткома, губернатором провинции Чжэцзян – Ван Хао и представителями экспертного сообщества. В числе ключевых вопросов повестки дня – перспективы развития духовной дипломатии, вопросы укрепления межрелигиозного и межконфессионального диалога в рамках казахстанского Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В ходе встречи с религиозными лидерами Китая Маулен ­Ашимбаев акцентировал внимание на схожести позиций ­Казахстана и Китая по многим вопросам глобальной и регио­нальной повестки дня. Прио­ритетное внимание в обеих странах уделяется обеспечению гармоничного развития мира, международной стабильности и безопасности. Поэтому Казахстан поддерживает глобальные инициативы Китая по формированию справедливого и многополярного мира.

– Президент страны ­Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность идеи Председателя Си Цзиньпина о «сообществе единой судьбы человечества», актуальность и значение которой возрас­тают в условиях сегодняшней международной ситуации. Казахстан также выступает с рядом международных инициатив, направленных на укрепление мира и сотрудничества. Одна из них – проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который стал за эти годы общепризнанной площадкой по продвижению межрелигиозного диалога и объединению усилий духовных лидеров для решения острых проблем современного мира. Мы высоко ценим поддерж­ку Китая и активное участие ваших представителей в работе ­съезда, – сказал Маулен Ашимбаев и остановился на ключевых задачах совместной работы в рамках реализации Концепции развития съезда до 2033 года.

Он также подчеркнул, что в условиях современных вызовов и растущей геополитической напряженности Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен способствовать решению актуальных общемировых, экологических, духовных проблем человечества посредством духовной дипломатии. В этом контексте была отмечена роль послов доброй воли съезда и Форума молодых религиозных лидеров, первая встреча которого состоялась в октябре прошлого года и объединила представителей разных конфессий, международных и общественных организаций, перспективных молодых ученых и политиков. Такое вовлечение молодых лидеров в деятельность съезда, по мнению Маулена Ашимбаева, обеспечит преемственность традиций межцивилизационного и межконфессионального диалога.

Спикер Сената ­поблагодарил председателя Ассоциации даосис­тов Китая, а также председателя Ассоциации буддистов Китая за участие и значительный вклад в работу съезда, в дело сохранения мира и развитие межконфессио­нального диалога.

– Сегодня в мире сложилась достаточно сложная геополити­ческая ситуация. Возникают новые вызовы и проблемы. В этих условиях все большую актуальность приобретают коллективные и солидарные усилия религиозных политических и общественных лидеров по продвижению культуры мира и диалога. Именно этой цели будет посвящен VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Позвольте передать вам приглашения на VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Уверен, что участие религиозных лидеров Китая будет способствовать его успешному проведению, – обратился к религиозным лидерам Китая Маулен Ашимбаев.

Со своей стороны Ши ­Тайфэн высоко оценил проводимую ­Казахстаном политику по налаживанию диалога между представителями различных религий, продвижению культуры толерантности и мирного сосуществования. Он также выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном в рамках работы съезда и подтвердил открытость китайских религиозных лидеров к новым совместным проектам.

О новых форматах и механизмах сотрудничества, предупреж­дении и разрешении конфликтов речь шла также на встрече парламентариев с представителями экспертного сообщества Китая и казахстанскими студентами, которые обучаются в Поднебес­ной. Так, по мнению Маулена Ашимбаева, созидательное сотрудничество, взаимное уважение интересов обеих стран открывают новые горизонты для совместных проектов и способствуют решению актуальных вопросов.

– Все последние годы Казахстан продвигает политику конструктивного взаимодействия и сотрудничества для смягчения и решения актуальных глобальных и региональных проблем. Казахстан остается приверженным своим внешнеполити­ческим принципам: многовекторности, прагматизму, уважению интересов других стран, поиску конструктивных путей решения острых международных проблем. Такая сбалансированная позиция позволяет нашей стране не только адаптироваться к глобальным вызовам, но и вносить вклад в формирование нового мирового порядка. Казахстан также последовательно продвигает политику созидательного сотрудничества в регионе Центральной Азии. Президент Казахстана ­Касым-Жомарт ­Токаев неоднократно подтверждал важность укрепления тесной региональной кооперации. Это не только создает предпосылки для развития региона, но и способствует повышению субъектности всей Центральной Азии в международных отношениях, – резюмировал спикер Сената.

Маулен Ашимбаев также встретился с губернатором провинции Чжэцзян – Ван Хао, в ходе которой собеседники, наряду с задачами по использованию торгово-экономического потенциала, укреплению культурно-гуманитарных связей, обсудили вопросы межрегиональной кооперации.

– Укреплению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем будет также способствовать развитие межрегионального взаимодействия. Как депутаты палаты, представляющей интересы регионов Казахстана, сенаторы могли бы внести значительный вклад в активизацию взаимодействия между областями Казахстана и провинциями Китая. Многие города и области Казахстана уже установили побратимские связи с китайскими регионами. Сегодня среди членов нашей делегации есть сенаторы от приграничных с Китаем областей – Абай и ­Жетысу. Мы заинтересованы и дальше развивать тесное сотрудничество, – сказал Маулен Ашимбаев.

Губернатор провинции высоко оценил прогресс Казахстана, достигнутый в результате эффективной реализации инициа­тив Президента Казахстана и направленный на построение Справедливого Казахстана. Ван Хао также обозначил важность и взаимовыгодность расширения регионального партнерства и обмена опытом работы между провинциями Китая и областями Казахстана.

В рамках визита в городе Ханч­жоу казахстанские парламентарии также ознакомились с деятельностью ряда инновационных IT-компаний, в том числе Alibaba Cloud Intelligence Group Co., Ltd., предоставляющей ресурсы для облачных вычислений и развития искусственного интеллекта на мировом уровне.

#КНР #Маулен Ашимбаев #визит

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