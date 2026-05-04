Киноакадемия США объявила новые правила получения Оскара

Айман Аманжолова
корреспондент

ИИ-актёры и сценарии не получат наград, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Киноакадемия обновила правила использования ИИ: теперь все сценарии должны быть написаны людьми. А вот формулировки, касающиеся актёрской игры, куда менее однозначны, отмечают специалисты.

Американская академия кинематографических искусств и наук впервые официально отреагировала на использование искусственного интеллекта в актерской игре и сценариях в контексте «Оскара»-2027.

В рамках ежегодного пересмотра правил допуска к участию в гонке за «Оскаром» Академия занялась вопросом ИИ.

Согласно новым правилам, «эти инструменты сами по себе не повышают и не снижают шансы на получение номинации», а каждое отделение Академии «будет оценивать работу, принимая во внимание, в какой степени человек находился в центре творческого процесса и авторства при выборе фильма для награждения». При этом Академия оставляет за собой право запрашивать у съемочной группы дополнительную информацию о характере использования ИИ и о степени «человеческого авторства».

«Люди должны находиться в центре творческого процесса, – заявила президент Академии Линетт Хауэлл Тейлор. –  По мере того как ИИ продолжает развиваться, будут меняться и наши разговоры об ИИ. Но для Академии человеческое авторство всегда будет в центре процесса определения права на участие в наших премиях».

Что касается допуска актерских работ, рассматриваться будут только роли, «очевидно исполненные людьми и с их согласия».

Представители организации отказались комментировать, будет ли готовящаяся к выходу, созданная с помощью ИИ роль Вэла Килмера допущена к участию.

«Мы будем рассматривать такие случаи индивидуально, – сказал Крамер. – Как и все в нашей индустрии и мире, мы будем оценивать ситуацию ежегодно».

Гораздо меньше двусмысленности в сценарных категориях: правила прямо требуют, чтобы сценарии были написаны людьми, иначе они не допускаются.

Еще одно заметное изменение: теперь актеры могут быть номинированы за несколько ролей в одной и той же категории. В течение десятилетий получить две номинации в одной актерской категории было невозможно.

Кроме того, Академия пересмотрела давнюю политику, по которой в категории «Лучший международный фильм» от каждой страны или региона мог выдвигаться только один фильм, отобранный местным комитетом, утвержденным Академией. Теперь неанглоязычная картина может получить право на участие, выиграв главный приз на одном из крупных кинофестивалей – Берлинском, Пусанском, Каннском, «Санденсе», в Торонто или Венеции. Одна страна теперь также может иметь в этой категории несколько номинантов, а в списке номинантов будут указываться именно международные фильмы, а не страны или регионы.

Изменения со стороны Академии происходят на фоне нарастающей напряженности в индустрии. Все больше звезд первой величины высказываются об экзистенциальной угрозе, которую несет ИИ, особенно на фоне того, как созданные с его помощью виртуальные актеры не сходят с первых полос.

Они также совпали с недавними заявлениями Эванджелин Лилли, раскритиковавшей Disney за увольнение сотрудников Marvel, в основном из отдела визуальной разработки, в рамках масштабной оптимизации штата.

Это породило предположения, что компания может переходить на использование ИИ при создании визуальных эффектов, хотя Marvel официально этого не подтверждала.

99-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в воскресенье, 14 марта 2027 года.

 

