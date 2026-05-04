Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium

Глава государства посетил выставку GITEX AI Central Asia & Caucasus, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел международную технологическую выставку GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, являющуюся частью глобальной экосистемы GITEX – одной из крупнейших мировых платформ в сфере цифровых технологий и инноваций.

В ходе посещения Глава государства ознакомился с возможностями суперкомпьютера Al-Farabium, на базе которого уже развернуты десятки проектов, в том числе внедрение ИИ-ассистента в контакт-центре АО «Казахтелеком» для автоматической обработки обращений клиентов без участия оператора.

Данное цифровое решение определяет, является звонок легальным или мошенническим, переводит его в антифрод-колл-центр и помогает выявлять источники для передачи информации правоохранительным органам, а также обеспечивает масштабную защиту граждан.

Президенту также рассказали о проектах в банковской системе, направленных на формирование регулируемой, прозрачной и масштабируемой экосистемы цифровых активов, развитие инфраструктуры (криптохаба) и предоставление полного спектра услуг для населения и бизнеса.

В рамках развития рынка цифровых активов предусматривается выпуск финансовых инструментов в форме токенов на базе Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Касым-Жомарту Токаеву представили информационные системы KEDEN, SmartCargo и цифровые проекты в сфере транспорта и логистики.

В частности, единая цифровая платформа KEDEN предназначена для оптимизации и совершенствования процессов таможенного контроля. SmartCargo – это единое цифровое окно логистических услуг, объединяющее сервисы таможни, транспорта, министерства внутренних дел, министерства сельского хозяйства, фармацевтического и торгового регулирования. National Road Geoportal (KazMaps) представляет собой единую цифровую карту автодорог Казахстана для мониторинга и управления инфраструктурой.

Кроме того, Глава государства ознакомился с IT-экосистемой города Алматы и внедряемыми цифровыми решениями в сферах образования и подготовки кадров, безопасности детей, общественного порядка, дорожного движения и др. Президенту также представили первый в Центральной Азии детский научный музей.

В GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026 участвуют более 600 международных компаний, в том числе мировые технологические лидеры Cisco, Cloudflare, Google Cloud, Huawei, Dell, H3C Technologies, Lenovo, Trend Micro, Hikvision, HP, Noventiq, Redington, Salesforce, Vertiv и другие.

