Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана

Борьба

Площадкой соревнований станет Дворец спорта имени Балуана Шолака, где ожидается участие более 700 спортсменов из 10 стран

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 8 по 10 мая в Алматы пройдёт масштабный международный турнир по борьбе, приуроченный к 155-летию легендарного казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова, сообщает Kazpravda.kz

На алматинский ковёр выйдут борцы из Казахстана, США, России, Монголии, Италии, Китая, Грузии, Кыргызстана, Беларуси и Узбекистана. Представительный состав участников придаёт турниру высокий международный статус и обещает болельщикам насыщенную программу с яркими и принципиальными поединками.

По словам организатора турнира, председателя фонда «Ардагерлер аланы» Ерлана Малаева, предстоящее событие выходит за рамки обычных соревнований.

- Турнир призван сохранить историческую память, укрепить связь поколений и подчеркнуть значимость патриотических ценностей в спорте. В рамках турнира "Ардагерлер аланы" в стенах дворца спорта имени Балуана Шолака будет представлен музей в честь выдающегося Кажымукана.

Особое внимание уделено ветеранскому движению. Для опытных спортсменов это не просто возможность вновь выйти на ковёр, а важная миссия - передать молодёжи традиции борьбы, уважение к сопернику и философию настоящего спортивного духа. Именно ветераны во многом формируют преемственность и сохраняют уникальную школу казахстанской борьбы.

Одним из центральных событий турнира станет ожидаемое противостояние прошлогодних финалистов - казахстанца Азамата Байгабылова и представителя Кыргызстана Таланта Бегалиева. Их схватка обещает стать одним из главных украшений соревнований, - подчеркнул он.

Ерлан Малаев также выразил благодарность Алматинской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы во главе с Омаром Алиевым за поддержку в организации турнира.

- Это будет не просто спортивное событие, а символ уважения к истории, традициям и людям, посвятившим свою жизнь борьбе. Приглашаю всех соотечественников посетить грядущий старт и окунуться в праздничную борцовскую атмосферу, - отметил организатор и идейный вдохновитель турнира.

