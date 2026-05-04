Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Такие данные приводит Бюро нацстатистики

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В апреле 2026 года месячная инфляция составила 0,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, непродовольственные товары и платные услуги – по 0,9%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

Среди продовольственных товаров цены на бананы и апельсины снизились на 3%, зелень и фасоль – на 0,6%, зефир – на 0,5%, курагу – на 0,4%. Виноград подорожал на 5,6%, масло сливочное и карамель – на 1,2%, картофель – на 0,8%, творог – на 0,6%, рулеты, кексы – на 0,4% лимон и чечевица – на 0,3%.

Из непродовольственных товаров стиральные машины подешевели на 1,2%, парацетомол – на 0,8%, раствор для контактных линз – на 0,7%, блендер – на 0,6%, телевизоры – на 0,4%. Повышение цен наблюдаются на наручные часы на 4%, цемент – на 2,4%, товары личной гигиены – на 1,5%, моющие и чистящие средства – на 0,7%.

В сфере платных услуг медицинское страхование туристов подешевело на 1,9%. Клининговые услуги подорожали на 0,8%, услуги косметолога – на 0,7%, ремонт компьютеров, ноутбуков – на 0,3%.

В годовом исчислении инфляция в апреле 2026 года составила 10,6% и замедлилась по сравнению с мартом на 0,4 процентных пункта. Цены на непродовольственные товары повысились на 11,7%, продовольственные товары – на 11,3%, платные услуги – на 8,9%.

В годовом выражении капуста подешевела на 24,4%, чеснок – на 7,8%, свекла – на 4,7%, бананы – на 1,7%.  Груши подорожали на 10,8%, мед – на 9,1%, мармелад – на 7,6%, дрожжи – на 7%, сахар-песок – на 4,2%. За год цены на утюг выросли на 20,7%, зубную пасту – на 14,6%, зарядные устройства – на 6,8%, скатерть – на 6,4%, кухонный нож - на 2,5%.

Юридические услуги подорожали на 10%, услуги связи – на 3,2%. 

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям.

#цены #инфляция #апрель

Популярное

Все
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
В Сеуле провели соревнования по сну
В Астане начался второй этап LRT
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы
Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов
Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворительном марафоне
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД»
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Вручены государственные награды от имени Президента
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
Поручение Премьер-министра: на базарах ЗКО сняли завышенные…
Не допускать давления на бизнес
Меры по обеспечению прозрачного ценообразования на рынках у…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]