Протяните руку помощи

– Все живое, что попадалось мне на глаза, старалась спасти и тащила домой. И никогда не встречала сопротивления родителей. Наоборот, они всегда с пониманием относились к моей любви к животным, а во многом даже поддерживали. Благодаря этому в разное время у нас дома жили самые разные зверята, – начинает свой рассказ Динара.

Бывало, что в их квартире одновременно находили приют собака, три кошки, черепаха, еж, пара хомяков и восемь их детенышей. А еще рыбки и белая крыса! Осознанно же к помощи животным Динара пришла, повзрослев, – старалась накормить уличных обитателей, укрыть от непогоды. Но переломный момент настал пару лет назад.

– Однажды, буквально как снег на голову, на меня свалились сразу два хвостика – кот и кошка,– вспоминает девушка. – Хозяин кошки переезжал и сказал, что на новом месте ему не разрешают держать животное. Фактически выбора мне не оставили: либо я ее забираю, либо она оказывается на улице. Конечно, забрала, чтобы пристроить. И в тот же день ко мне прибежали соседские дети: в подвале был заперт кот, и, по их словам, он мяукал там уже третий день. Кота достали, я сгребла обоих найденышей в охапку и повезла к ветеринару. Выяснилось, что они находятся в критическом состоянии, сильно истощены и обезвожены.

Динара поняла: в одиночку ей не потянуть ни передержку, ни лечение. И тогда она впервые решилась открыть сбор и обратиться за помощью к своим подписчикам в Instagram. Просить было страшно, неловко. Но поддержка оказалась колоссальной! Друзья помогли полностью покрыть все расходы, животных вылечили и передали в ответственные руки. С их хозяевами Динара на связи до сих пор.

Из действительно сложных случаев зооволонтеру памятна история с шотландской кошкой с перебитой задней лапой. Лапка была уже атрофирована и служила животному условным костылем, от которого шел гнилостный запах, начался абсцесс. Вероятно, кошка погибла бы от заражения крови, но пути неравнодушного человека и несчастного создания пересеклись.

Лапку спасти не удалось – конечность ампутировали вместе с бедром, но кошка с достоинством перенесла и тяжелую операцию, и долгую реабилитацию. Казалось бы, беды позади, но на фоне ослаб­ленного иммунитета у Лапочки (так Динара назвала свою подопечную) развился холецистит.

– И снова я обратилась за помощью к друзьям. Без них я не справилась бы – лечение и восстановление Лапули обошлись в 480 тысяч тенге! Я благодарна каждому, кто откликнулся тогда, кто переживал и поддерживал финансово, – говорит волонтер.

Лапочка оказалась очень везучей кошкой. Как признается Динара, животных с особенностями очень непросто пристроить, и за кошкой, пусть и породистой, но без лапы, очереди тоже не стояло. И девушка оставила Лапочку у себя – третьей кошкой! Уж слишком она к ней привязалась.

Сейчас на поруках у Динары еще один спасеныш. У черного котенка было повреждено веко в драке, после первой операции ткани срослись неправильно, поэтому потребуется повторная операция, идет борьба за глаз.

К слову, признается Динара, с черными мурлыками забот подчас больше всего – у нас в обществе до сих пор жив миф, что от них все беды. Случись что дома – и угольного окраса питомец оказывается за порогом. И пристраивать чернышей, даже самых красивых, пушистых и абсолютно здоровых, гораздо сложнее.

– Помочь животному, забрать его с улицы, пролечить – самое простое. Даже если есть проб­лемы со здоровьем, в моих ситуациях они всегда были исправимы. Пусть через операцию, длительное лечение, но в итоге животное выздоравливает. Самое сложное начинается потом: поиск дома, любящего и ответственного хозяина. К сожалению, уровень ответственности у людей невысок, и найти человека, который поймет, что животное – это не просто развлечение, а полноценный член семьи, бывает очень трудно. Поэтому животное иногда очень длительное время живет на передержке, – говорит Динара.

На вопрос, как окружающие относятся к ее деятельности, Динара отвечает:

– Люди реагируют по-разному. Кому-то кажется, что я занимаюсь ерундой, кто-то считает меня примером для подражания и даже вдохновляется на подобные же поступки. Но мне на самом деле не важно мнение окружающих, я делаю это по зову сердца, люблю животных и не могу оставаться равнодушной к их судьбе. Моя гиперэмпатичность не позволяет пройти мимо животного, которое нуждается в помощи. Кто бы что ни говорил и ни думал, я хочу продолжать помогать животным настолько, насколько позволяют мои физические, ментальные и материальные силы, – признается девушка.

Назвать количество животных, которым уже помогла, Динара не может – их было слишком много. Да и какая разница, какому по счету бездомышу требуется срочная помощь? Особенно зимой, когда с наступлением холодов ситуация становится острой. Тогда Динара забирает всех: здоровых и больных, бывших домашними и бродячих. На помощь приходит сосед – пускает «квартирантов» перезимовать на свой склад.

– Я очень надеюсь, что отношение к бездомным животным изменится, что люди, которые могут повлиять на ситуацию, одумаются и не пойдут на такие радикальные меры, как эвтаназия. Почему надо карать безвинных, а не наказывать тех, кто, наигравшись, с легкостью избавляется от питомцев? Собаки и кошки оказались на улице не по своей воле – причина кроется в человеческой безалаберности, – уверена зооволонтер.