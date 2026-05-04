Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП

Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев полагает, что переход на новый технологический уклад на основе искусственного интеллекта требует объективной оценки текущей ситуации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Президента, понятие «цифровая экономика» все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер.

«Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций», - сказал Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост.

«Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП», – поручил Президент.

Он сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.

