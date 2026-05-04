Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП

Касым-Жомарт Токаев полагает, что переход на новый технологический уклад на основе искусственного интеллекта требует объективной оценки текущей ситуации, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Президента, понятие «цифровая экономика» все еще не получило окончательного определения, а существующая методология носит фрагментарный характер.
«Когда нам докладывают о достижении целевого показателя роста ВВП в пять процентов, необходимо четко различать, в какой мере его обеспечила работа реального сектора экономики, а в какой он стал результатом внедрения инноваций», - сказал Глава государства.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, отсутствие серьезных достижений маскируется общими показателями, что создает иллюзию эффективности и не позволяет объективно оценить реальный вклад цифровизации и искусственного интеллекта в экономический рост.
«Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам следует внести предложения по оценке влияния цифровой экономики на ВВП», – поручил Президент.
Он сообщил, что последние данные ведущих мировых лабораторий указывают на стремительно увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися экономиками.