Мангистау в цвету

Весна 2026 года в Мангистауской области запомнится беспрецедентным экологическим движением. Под эгидой республиканской акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, регион пережил настоящий зеленый штурм. Итоги апреля впечатляют: более 20 тыс. участников, тысячи высаженных деревьев и сотни тонн вывезенного мусора.

По данным региональных властей, только в рамках крупных акций участие приняли от 10 до 12 тыс. человек, было задействовано более 100 единиц спецтехники, а объем вывезенного мусора достигал 650–700 тонн. Работы проводились на побережье Кас­пийского моря, в жилых массивах, на территориях социальных объектов, а также вблизи сакральных и исторических мест.

Одним из самых масштабных стал субботник «Жасыл болашақ», объединивший порядка 12 тыс. жителей региона. В ходе акции высажено около 5 тыс. деревьев. Принял личное участие в мероприятии и аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай. Он подчеркнул, что инициатива носит не разовый характер, а формирует новую экологическую культуру.

– Сегодняшний субботник – наглядный результат совместной работы государства и общества. Каждое высаженное дерево – это вклад в будущее, и важно понимать: чистота и порядок начинаются с нас, – сказал он.

Работы велись параллельно по нескольким направлениям: санитарная очистка, озеленение и профилактика экологичес­ких нарушений. Только в Актау этой весной высажено около 400 деревьев, а в течение года планируется увеличить этот показатель до более чем 2 тыс. Дополнительно город украсили 20 тыс. кустарников, тысячи роз и декоративных растений.

В Жанаозене сделали акцент на массовости и разнообразии. В город нефтяников из Туркестанской области привезли 745 саженцев клена, акации и ясеня, но настоящий рекорд поставлен в сегменте цветов и кустарников – 43 800 единиц! Также улицы города украсят 6 320 кус­тов многолетних роз. В Мунайлинском районе в рамках акции «Жасыл желек» высажено еще 1 350 саженцев, а в Бейнеуском – сотни деревьев в рамках нескольких субботников.

Не менее активно шла работа по санитарной очистке. В Каракиянском районе в ходе одного из субботников собрано около 50 тонн мусора, в Бейнеу – до 60 тонн, а в Актау только с одной территории (Промзона-3) вывезено порядка 100 тонн отходов. Масштабная уборка охватила и прибрежные зоны: от микрорайона Самал-1 до амфитеатра, а также территорию озера Караколь.

Особое внимание в рамках акции уделяется сакральным местам и объектам историко-культурного наследия, которые ежегодно посещают тысячи паломников и туристов. Так, масштабные работы по санитарной очистке прошли на территории подземной мечети Бекет-ата – одного из самых почитаемых мест региона. Здесь активисты не только убрали мусор, но и привели в порядок прилегающую территорию, очистили обочины дорог от песчаных наносов и частично восстановили инфраструктуру.

– Мы должны сохранять чистоту таких мест. Это не просто туристические зоны, это духовное наследие, которое требует бережного отношения, – отмечают организаторы.

Работы затронули и другие значимые объекты. В рамках акции, приуроченной к Международному дню памятников и исторических мест, в регионе прошли субботники на территориях исторических комплексов и кладбищ, в том числе у нек­рополя Есмамбета-ата. Активисты очищали территории от мусора, занимались благоустройством и одновременно вели разъяснительную работу среди жителей.

– Такие инициативы не только помогают сохранить культурное наследие, но и вовлекают молодежь в общественно полезную деятельность. Через подобные акции формируется уважение к истории и ответственность за будущее, – подчерк­нула президент областного Гражданского альянса Жибек Ахметова.

Власти и волонтеры намерены и дальше поддерживать порядок на этих территориях, чтобы сохранить их значение и привлекательность для будущих поколений.

Не обошли стороной и проблему ликвидации стихийных свалок. Вдоль дороги к «Теплому пляжу» коммунальные службы вывезли около 30 тонн мусора.

– С целью предотвращения незаконных свалок и усиления контроля в ближайшее время будут введены в эксплуатацию камеры видеонаблюдения, — сообщил главный специалист городского отдела ЖКХ Жантилек Асхатов.

Экологическая повестка затронула и бизнес-сообщество. Предприниматели, владельцы АЗС, ресторанов и производственных объектов активно включились в субботники: убирали вокруг, высаживали деревья и занимались благоустройством. Так, представители одного из ресторанов высадили около 40 деревьев вдоль цент­ральной дороги, подчеркнув, что считают участие в подобных акциях своим граж­данским долгом.

– Каждый предприниматель должен заботиться о благоустройстве своей территории. Это не только вопрос эстетики, но и ответственности перед городом, – отметила представитель бизнеса Оразгуль Исенбаева.

Важной особенностью кампании стало вовлечение молодежи и детей. Школьники и студенты, в том числе из Франции, приняли участие в посадке деревьев и других экоакциях. В ряде школ мероприятия сопровождались символичес­кой закладкой «капсулы времени» для будущих поколений.

Параллельно усиливается контроль за санитарным состоянием города. В Актау регулярно проверяются остановки, строи­тельные площадки и объекты бизнеса. За выявленные нарушения выносятся предупреждения, а в случае игнорирования требований возможны админист­ративные меры.

Отдельное внимание уделено очистке природных объектов, в том числе акватории Каспийского моря. В Актау к этой работе привлекают профессиональных водолазов, которые в рамках акции «Таза Қазақстан» проводят подводную очистку дна от бытовых и трудноразлагаемых отходов. Работы ведутся на глубине до 8–10 м и охватывают прибрежные участки, наиболее подверженные загрязнению.

Показательной стала инициатива актауского водолаза Каната Абдиева, который вместе с коллегами регулярно выходит на очистку морского дна. Только за одну из таких вылазок был очищен участок протяженностью около 500 м.

– Чаще всего на дне встречаются плас­тик, стекло, полиэтиленовые пакеты и остатки пищи. Мы сами загрязняем море, а потом потребляем его ресурсы. Это замкнутый круг, который нужно разрывать, – отметил Канат Абдиев.

Вместе с тем власти признают, что проблемные вопросы остаются. В частности, после пожара и сильных ветров на полигоне ТБО в селе Баянды отходы разлетелись по всей округе. Однако, как подчеркивают в управлении природных ресурсов, это временная ситуация, и она находится на контроле.

Экологическая акция «Таза Қазақстан» в Мангистау постепенно выходит за рамки разовых мероприятий. Субботники становятся регулярными, озеленение – системным, а участие жителей – осознанным. Формируется новая модель отношения к окружающей среде.

За годы реализации инициативы регион действительно заметно преобразился. Жители все чаще отмечают, что города и села стали чище, ухоженнее и зеленее, а участие в субботниках постепенно превращается в устойчивую общественную норму.

Меняются и подходы к благоустройству, сегодня в областном центре делают ставку на более эффективные решения. В этом году в Актау начали высаживать не саженцы, а уже сформированные деревья, которые лучше переносят суровые климатические условия и быстрее формируют полноценную зеленую среду. Такой системный подход позволяет не только улучшать внешний облик города, но и добиваться долгосрочного экологического эффекта.