В Астане начался второй этап LRT

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане в рамках второй очереди строительства LRT залита первая опора и изготовлена первая сборная железобетонная балка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

По информации столичной транспортной компании CTS, в рамках реализации второй очереди проекта LRT в направлении города Косшы выполнена заливка первой опоры, а также на бетонном заводе Астаны произведена первая железобетонная сборная балка для эстакадной части линии.

Всего в направлении города Косшы предусмотрено возведение более 300 опор, монтаж 538 сборных железобетонных балок эстакады, а также восьми монолитных балок.

Реализация проекта позволит обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры столицы, добавили в пресс-службе.