Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 5-7 мая, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - прогнозируются дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра.

5 мая на севере, 6-7 мая на западе страны ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы на западе республике будет туман.

По республике ожидаются небольшие колебания температур. На юге страны ожидается повышение температур днем от 22-32 до 27-36 тепла, на юго-востоке от 15-30 до 20-35 тепла.