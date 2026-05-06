Назначен первый заместитель Премьер-министра

Указом Главы государства Налибаев Нурлыбек Машбекович назначен первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ранее эту должность занимал Роман Скляр.

Нурлыбек Налибаев родился в 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет. Докторант 3 курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.