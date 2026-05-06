Назначен первый заместитель Премьер-министра

Соответствующий Указ подписал Глава государства
Указом Главы государства Налибаев Нурлыбек Машбекович назначен первым заместителем Премьер-министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Ранее эту должность занимал Роман Скляр.
Нурлыбек Налибаев родился в 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет.
Докторант 3 курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 1997-1998 гг. экспертом по нефти и нефтедобыче ТОО «Казахойл-коммерция».
1998-2005 гг. занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.
2005-2007 гг. – Заместитель, первый заместитель акима города Кызылорды.
2007-2008 гг. – Руководитель аппарата акима Кызылординской области.
2008-2013 гг. – Аким Шиелийского района Кызылординской области.
2013-2021 гг. – Аким города Кызылорды, Кызылординской области.
2021-2022 гг. – Заведующий отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
С 7 апреля 2022 года занимал должность акима Кызылординской области.