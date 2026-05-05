Назначен новый руководитель администрации Президента

Указ о назначении подписал Касым-Жомарт Токаев

Фото: пресс-служба правительства

Указом Главы государства Скляр Роман Васильевич назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился 8 мая 1971 года в городе Павлодар.

Окончил Павлодарский государственный университет по специальности «инженер-строитель», а также Московский институт современного бизнеса по специальности «экономист» и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ «Экибастузуглеавтоматика».

В 1989-1990 гг. — монтажник Экибастузского разрезостроительного управления производственно-монтажного управления «Казпромтехмонтаж».

С 1990 года — инженер по технике безопасности совместного советско-западно-германского предприятия «Вахинвест» г. Павлодара.

В 1990-1999 гг. — начальник коммерческого отдела, заместитель директора, генеральный директор ТОО «Ансат-Павлодар».

В 1999-2002 гг. — директор ТОО «Тыныс», г. Павлодар.

В 2002-2003 гг. — начальник отдела управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК по Павлодарской области.

В 2003-2005 гг. — заместитель начальника управления коммунальной собственностью г. Павлодара.

С января 2005 г. — главный инспектор акима Павлодарской области.

С апреля 2005 г. — руководитель аппарата акима г. Павлодара.

С 2006 г. — заместитель акима г. Павлодара.

В 2006-2007 гг. — заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима г. Астаны.

В 2007-2008 гг. — директор департамента энергетики и коммунального хозяйства г. Астаны.

В 2008-2010 гг. — заместитель акима Павлодарской области.

В 2010-2011 гг. — первый заместитель акима Павлодарской области.

В 2011-2013 гг. — вице-министр транспорта и коммуникаций РК.

В 2014-2016 гг. — вице-президент АО «Казахстан Темир Жолы». 

В 2016 г. — депутат Мажилиса, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса.

С мая 2016 г. — вице-министр национальной экономики РК.

В 2016-2019 гг. — первый вице-министр по инвестициям и развитию РК.

С февраля по сентябрь 2019 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

18 сентября 2019 года Указом Президента РК назначен заместителем Премьер-Министра РК. 18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность.

11 января 2022 года Указом Президента РК назначен первым заместителем Премьер-Министра РК.

3 апреля 2023 года Указом Президента РК переназначен первым заместителем Премьер-Министра РК.

5 февраля 2024 года Указом Президента РК назначен временно исполняющим обязанности Премьер-Министра РК.

6 февраля 2024 года Указом Главы государства назначен первым заместителем Премьер-Министра РК.

#назначение #АП #Роман Скляр

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Мангистау в цвету
Не допустить непоправимого
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Протяните руку помощи
Ночной забег в древнем городе
Объединяющий страны космос
Новые подходы в обучении
Во главе угла – генетика
Город, соединявший континенты
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
ИИ, один сплошной ИИ?
22 медали – в копилке страны
Забег, где важен каждый километр
Учиться делать правильный выбор
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Президент принял Бакытжана Сагинтаева
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Главе государства представили Центр поддержки инновации в о…
Орденом «Достық» наградили главу Presight AI в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]