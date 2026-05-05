Назначен новый руководитель администрации Президента

Указом Главы государства Скляр Роман Васильевич назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Родился 8 мая 1971 года в городе Павлодар.

Окончил Павлодарский государственный университет по специальности «инженер-строитель», а также Московский институт современного бизнеса по специальности «экономист» и Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1989 году слесарем-монтажником МНУ «Экибастузуглеавтоматика».

В 1989-1990 гг. — монтажник Экибастузского разрезостроительного управления производственно-монтажного управления «Казпромтехмонтаж».

С 1990 года — инженер по технике безопасности совместного советско-западно-германского предприятия «Вахинвест» г. Павлодара.

В 1990-1999 гг. — начальник коммерческого отдела, заместитель директора, генеральный директор ТОО «Ансат-Павлодар».

В 1999-2002 гг. — директор ТОО «Тыныс», г. Павлодар.

В 2002-2003 гг. — начальник отдела управления Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК по Павлодарской области.

В 2003-2005 гг. — заместитель начальника управления коммунальной собственностью г. Павлодара.

С января 2005 г. — главный инспектор акима Павлодарской области.

С апреля 2005 г. — руководитель аппарата акима г. Павлодара.

С 2006 г. — заместитель акима г. Павлодара.

В 2006-2007 гг. — заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима г. Астаны.

В 2007-2008 гг. — директор департамента энергетики и коммунального хозяйства г. Астаны.

В 2008-2010 гг. — заместитель акима Павлодарской области.

В 2010-2011 гг. — первый заместитель акима Павлодарской области.

В 2011-2013 гг. — вице-министр транспорта и коммуникаций РК.

В 2014-2016 гг. — вице-президент АО «Казахстан Темир Жолы».

В 2016 г. — депутат Мажилиса, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса.

С мая 2016 г. — вице-министр национальной экономики РК.

В 2016-2019 гг. — первый вице-министр по инвестициям и развитию РК.

С февраля по сентябрь 2019 года занимал должность министра индустрии и инфраструктурного развития РК.

18 сентября 2019 года Указом Президента РК назначен заместителем Премьер-Министра РК. 18 января 2021 года Указом Президента РК переназначен на данную должность.

11 января 2022 года Указом Президента РК назначен первым заместителем Премьер-Министра РК.

3 апреля 2023 года Указом Президента РК переназначен первым заместителем Премьер-Министра РК.

5 февраля 2024 года Указом Президента РК назначен временно исполняющим обязанности Премьер-Министра РК.

6 февраля 2024 года Указом Главы государства назначен первым заместителем Премьер-Министра РК.