Сотрудник ЦОНа спас от смерти двух человек в Алматы

Сотрудник ЦОНа Наурызбайского района Алматы Ержан Абдразаков спас двух человек. Об этом на своей странице в Facebook
написал управляющий директор АО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай, передает Kazpravda.kz
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По словам Жуманбая, Ержан Абдразаков работает видеооператором в колл-центре 1414.
"Сегодня я работаю со второй смены, поэтому направлялся в ЦОН к 14:00 часам. Передо мной ехала полицейская машина, но увидев скопление людей у дорожного люка, она затормозила. Выйдя из машины, я увидел в колодце двух мужчин. Они оба были уже без сознания. Один из них был в форме "Алматы Су", – рассказал о сегодняшних событиях Ержан.
Полицейские вызвали сотрудников ЧС, но Ержан не стал дожидаться приезда помощи. Он снял белую рубашку, завязал нос мокрым платком, который дала рядом стоящая женщина, и спустился вниз. С ним вместе спустился и неравнодушный прохожий. К приезду кареты скорой помощи оба человека были уже на поверхности. В сознание не приходили, но дышали.
"Вопрос, спускаться или нет, передо мной не стоял, ведь речь шла о жизни людей. В тот момент я не думал о себе, была только одна мысль – спасти их", – говорит Ержан.
"Ержан Абдразаков работает в госкорпорации с 2007 года. Он примерный семьянин, воспитывает троих детей. В настоящее время госкорпорация "Правительство для граждан" рассматривает вопрос о поощрении своего работника за активную гражданскую позицию", – написал Жуманбай.