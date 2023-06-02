Современную скейт-площадку построят для детей из «Детской деревни SOS» в Астане

По инициативе Казахстанской Федерации Скейтбординга в Астане запускается строительство полностью оборудованной и современной скейт-площадки в детском доме «Детская деревня SOS».

Помимо этого, Федерация подарит детскому дому необходимый для занятия инвентарь (ролики, самокаты, скейты). В дальнейшем профессиональные тренеры будут проводить обучение скейтбордингу для воспитанников детского дома, которые получат возможность непрерывно практиковаться на вновь построенной площадке.

На официальной презентации был представлен макет площадки, само строительство которой начнется на следующий день и займет 2-3 недели.

«Детская деревня SOS» - это единственный детский дом, где живут дети старшего возраста. В ходе своего выступления президент РОО «Казахстанская Федерация Скейтбординга» Жандос Рахмет подчеркнул, что считает одной из ключевых задач Федерации помогать детям из детских домов, многодетных семей, а также трудным подросткам обрести себя и свой путь в жизни.

«Именно спорт, здоровый образ способен вдохновить человека развиваться и двигаться в лучшее будущее. Просто не у всех детей сегодня есть возможность профессионально заниматься спортом, тем более, если их привлекают более экстремальные, нестандартные и модные форматы. Организация скейт-площадок и курсов скейтбординга на базе детских домов – это и есть конкретные шаги по созданию таких возможностей для детей», - отметил Ж. Рахмет.

Помимо этого, создание скейт-комьюнити при детском доме позволит ребятам интегрироваться в сообщество, которое станет их новым домом и плечом поддержки во взрослой жизни.

«Скейтбординг – это не только спорт. Это образ жизни, субкультура. В ней есть своя музыка, свой сленг, своя мода и свои ценности. Так, комьюнити скейтеров, роллеров и BMX - это очень сильное сообщество поддержи и взаимопомощи. В этом смысле мы надеемся поддержать воспитанников детских домов, которых жизненные обстоятельства в свое время лишили самой главной ценности и опоры – семьи».

Также Жандос Рахмет сообщил, что для выпускников детских домов при поддержке Федерации будут выделены специальные гранты на обучение в физкультурном университете, с последующим трудоустройством в Федерацию. Эта инициатива призвана решить вопрос дефицита профессиональных тренерских кадров и поддержать тех ребят, кто будет заинтересован связать свою взрослую жизнь с данным видом спорта.

Добавим, что в 2016 году МОК включил cкейтбординг в программу летней Олимпиады в Токио в 2020 году. Так скейтбординг стал официальным Олимпийским видом спорта. Более того, скейтбординг укрепляет свои позиции в повестке Олимпийских игр: сессия МОК утвердила этот вид спорта в программах Олимпиад 2024 и 2028 годов. В этой связи, как неоднократно отмечали представители Федерации Скейтбординга, государству и общественности необходимо обратить особое внимание на данный вид спорта и приложить дополнительные усилия для развития инфраструктуры и общей популяризации скейтбординга в стране.