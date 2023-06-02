Современную скейт-площадку построят для детей из «Детской деревни SOS» в Астане

Свежий выпуск
48
Аманжолова Айман
[email protected]

Воспитанникам детского дома будут выделены гранты с последующим трудоустройством в Федерацию скейтбординга

По инициативе Казахстанской Федерации Скейтбординга в Астане запускается строительство полностью оборудованной и современной скейт-площадки в детском доме «Детская деревня SOS». 

Помимо этого, Федерация подарит детскому дому необходимый для занятия инвентарь (ролики, самокаты, скейты). В дальнейшем профессиональные тренеры будут проводить обучение скейтбордингу для воспитанников детского дома, которые получат возможность непрерывно практиковаться на вновь построенной площадке.

На официальной презентации был представлен макет площадки, само строительство которой начнется на следующий день и займет 2-3 недели. 

«Детская деревня SOS» - это единственный детский дом, где живут дети старшего возраста. В ходе своего выступления президент РОО «Казахстанская Федерация Скейтбординга» Жандос Рахмет подчеркнул, что считает одной из ключевых задач Федерации помогать детям из детских домов, многодетных семей, а также трудным подросткам обрести себя и свой путь в жизни.

«Именно спорт, здоровый образ способен вдохновить человека развиваться и двигаться в лучшее будущее. Просто не у всех детей сегодня есть возможность профессионально заниматься спортом, тем более, если их привлекают более экстремальные, нестандартные и модные форматы. Организация скейт-площадок и курсов скейтбординга на базе детских домов – это и есть конкретные шаги по созданию таких возможностей для детей», - отметил Ж. Рахмет. 

Помимо этого, создание скейт-комьюнити при детском доме позволит ребятам интегрироваться в сообщество, которое станет их новым домом и плечом поддержки во взрослой жизни. 

«Скейтбординг – это не только спорт. Это образ жизни, субкультура. В ней есть своя музыка, свой сленг, своя мода и свои ценности. Так, комьюнити скейтеров, роллеров и BMX - это очень сильное сообщество поддержи и взаимопомощи. В этом смысле мы надеемся поддержать воспитанников детских домов, которых жизненные обстоятельства в свое время лишили самой главной ценности и опоры – семьи». 

Также Жандос Рахмет сообщил, что для выпускников детских домов при поддержке Федерации будут выделены специальные гранты на обучение в физкультурном университете, с последующим трудоустройством в Федерацию. Эта инициатива призвана решить вопрос дефицита профессиональных тренерских кадров и поддержать тех ребят, кто будет заинтересован связать свою взрослую жизнь с данным видом спорта. 

Добавим, что в 2016 году МОК включил cкейтбординг в программу летней Олимпиады в Токио в 2020 году. Так скейтбординг стал официальным Олимпийским видом спорта. Более того, скейтбординг укрепляет свои позиции в повестке Олимпийских игр: сессия МОК утвердила этот вид спорта в программах Олимпиад 2024 и 2028 годов. В этой связи, как неоднократно отмечали представители Федерации Скейтбординга, государству и общественности необходимо обратить особое внимание на данный вид спорта и приложить дополнительные усилия для развития инфраструктуры и общей популяризации скейтбординга в стране.

Популярное

Все
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Банк и кредит. Как бы басня
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
В Астане открылся сезон автомотоспорта
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
В учебно-методическом центре «Тiл» создают все условия для эффективного изучения государственного языка
В Казахстане последний звонок прозвенел для 172 тыс. выпускников 11-х классов
Чемпионат отваги, духа и добра
Смертельное ДТП в Актюбинской области: скончался ещё один пострадавший
Королевскую свадьбу празднует Иордания
Лионель Месси покидает ПСЖ
Военные альпинисты Казахстана и Италии обменялись опытом горной подготовки
Вьюга заглянула в дверь
Шесть студенческих общежитий с риском срыва сроков строительства выявили в РК
Не будет скуки, если заняты руки!
Несвободная зона?
Вице-премьер посетил мероприятие для особенных детей
Карту проблем Астаны разработали в МВД
Вот так ботулизм!
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
Музей вернул народу имена
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
Обвиняемый в избиении жены директор школы в ЗКО получил предписание
В Актюбинской области готовятся к нашествию саранчи
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
Запланированная неэффективность
Природный пожар в Абайской области локализован
Али Кабдулла нокаутировал бразильца в престижном промоушне
Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане
Международные эксперты оценили кредитный рейтинг Казахстана
"Приоритет нужно отдавать насыщению внутреннего рынка" – Смаилов
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Читайте также

В районе «Сарыарка» в Астане открыли новые благоустроенные …
Цвета родного неба
Неотъемлемые атрибуты
Норки счет любят

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]