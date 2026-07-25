Первые шаги в профессию

Однако на современном рынке труда одного диплома уже недостаточно. Работодатели, как правило, отдают предпочтение кандидатам с практическим опытом, но получить его невозможно без первого рабочего места. Именно это противоречие нередко становится причиной того, что молодые люди после окончания учебы пополняют ряды безработных.

Одним из действенных инструмен­тов решения этой проблемы в Казахстане уже несколько лет остается государственная программа «Молодежная практика».

Снижение уровня молодежной безработицы – один из приоритетов государственной политики. Прог­рамма «Молодежная практика» рассчитана на выпускников высших и средних специальных учебных заведений, не имеющих трудового стажа. Она дает молодым специалис­там возможность получить первый профессиональный опыт, работая в государственных учреждениях и организациях. В течение всего перио­да практики, который сегодня составляет до одного года, участникам выплачивается заработная плата за счет госбюджета. Во многих случаях ее успешное прохождение становится основанием для дальнейшего трудоустройства на постоянной основе.

Как рассказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Полымбет Хасанов, среди наиболее востребованных государственных проектов – «Первое рабочее место» и «Молодежная практика». Они помогают выпускникам сформировать первый трудовой стаж и получить опыт работы по специальности.

– Молодые специалисты трудо­устраиваются в организации в соответствии с потребностями работодателей и получают ежемесячную зарплату в размере 30 месячных расчетных показателей. Продолжительность проекта «Первое рабочее место» составляет полтора года, «Молодежной практики» – один год. Только в 2025-м благодаря этим двум программам были трудоустроены более двух тысяч молодых людей. В текущем году запланировано обеспечить работой около двух тысяч участников проекта «Первое рабочее место» и 201 человека по программе «Молодежная практика». На данный момент работу уже получили около тысячи молодых специалистов, – сказал Полымбет Хасанов.

По его словам, по итогам прошлого года в городские и районные карьерные центры области по воп­росам занятости обратились 27 тыс. молодых людей. В результате более 9 тыс. человек были трудоустроены, причем почти 5 тыс. молодых специа­листов – на постоянной основе. Помимо этого, 4 тыс. человек направили на субсидируемые рабочие места.

– Большое внимание уделяется и повышению квалификации. С июня текущего года 34 человека направлены на краткосрочные профессиональные курсы, а 755 молодых людей прошли обучение на платформе Skills, 550 из которых получили сертификаты. Не остаются без внимания и вопросы развития молодежного предпринимательства. В рамках проекта «Бастау Бизнес» обучение прошли 884 молодых человека, 504 из них успешно завершили курс и получили сертификаты. Впоследствии 78 участников нашли постоянную работу, а 43 получили государственные гранты на открытие собственного бизнеса, – добавил Полымбет Хасанов, отметив, что 114 представителей социально уязвимых категорий молодежи получили безвозвратные гранты в размере 400 МРП для реализации собственных бизнес-проектов.

Несмотря на положительные результаты, специалисты считают, что потенциал программы далеко не исчерпан. Повысить ее эффективность можно за счет усиления ответственности работодателей, создания дополнительных стимулов для трудоустройства молодых специалистов после завершения практики, а также расширения ее реализации в районах и сельских населенных пунктах, где особенно остро ощущается нехватка вакансий.

В то же время успех программы во многом зависит и от самих участников: эксперты подчеркивают, что «Молодежную практику» следует воспринимать не как временный источник дохода, а как возможность получить профессиональный опыт, приобрести необходимые навыки и заложить прочную основу для дальнейшей карьеры. Учитывая, что современный рынок труда стремительно меняется, появляются новые профессии, активно развиваются цифровые технологии, растут требования работодателей, молодым специалистам необходимо постоянно совершенствовать свои компетенции, и хорошо, что госпрограммы становятся первым шагом на пути профессионального становления.

Одной из тех, кому участие в прог­рамме помогло построить карьеру, стала Жазира Канаткызы. Два года назад после окончания университета она долго не могла найти работу по специальности из-за отсутствия опыта.

– После окончания университета найти работу оказалось непросто: практически везде требовали наличия опыта. Благодаря программе «Молодежная практика» я смогла проявить свои профессиональные качества, применить полученные знания на практике и приобрести первый трудовой опыт. После завершения практики мне предложили остаться работать в этой организации. Для меня это стало не просто временной занятостью, а настоящим стартом профессиональной карьеры. Поэтому я советую молодым специалистам обязательно воспользоваться возможностями, которые предоставляет государство, – сказала Жазира Канаткызы.

Безусловно, этот вид государственной поддержки остается одним из наиболее эффективных инструментов содействия занятости молодых специалистов. Однако успех зависит не только от усилий государства, но и от заинтересованности работодателей, а также стремления самих молодых людей профессионально развиваться. Главная задача гос­инициативы – не просто временно трудоустроить выпускников, а помочь им закрепиться на рынке труда и получить постоянную работу. Если эта цель будет последовательно реализовываться, «Молодежная практика» сможет стать одним из наиболее эффективных механизмов поддержки молодежной занятости в Казахстане.