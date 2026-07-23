Продавать напрямую, без наценок

Основными инструментами ценового сдерживания выступают товарные интервенции, практикуемые местным стабилизационным фондом через социальные павильоны и сельскохозяйственные ярмарки.

Как отметил исполняющий обязанности председателя правления АО «СПК «Тараз» Канат Аубакиров, такой механизм также позволяет производителям сельскохозяйственной продукции продавать ее потребителям напрямую, без посреднических накруток. Кроме того, для населения открывается возможность приобрести свежие продукты по ценам, близким к оптовым.

– К концу прошлого года общие запасы социально значимых продовольственных товаров в стабилизационном фонде области оценивались в 4,4 миллиарда тенге. Нами было запасено 40 тонн говядины, около 100 тонн гречневой крупы, одна тысяча тонн лука, 917 тонн капус­ты, более 4 300 тонн картофеля и почти 1 170 тонн моркови. Кроме того, для сбыта на внутреннем рынке с целью ценовой стабилизации были припасены и другие продукты первой необходимости – подсолнечное масло, молоко, мука первого сорта, рис, сахар, поваренная соль и 7,3 миллиона штук яиц, – сообщил Канат Аубакиров.

В рамках товарных интервенций в прошлом году стабфонд поставил в торговые сети продукцию на 240,3 млн тенге, в том числе картофель, морковь, капусту, яйца, подсолнечное масло, рис, сахар, соль и муку. Уже неоднократно продукция из запасов фонда поступала на внутренний рынок и в нынешнем году. В частности, по сниженным ценам проданы 54 тонны картофеля, 17 тонн моркови, 33 тонны лука и 5 тонн капусты.

– Согласно приказу минист­ра торговли и интеграции от 23 декабря 2025 года, перечень социально значимых продовольственных товаров был расширен с 19 до 31 наиме­нования, в связи с чем нами проводится соответствующая работа. Осущест­вляется еженедельный мониторинг цен на все эти продукты питания, и на основании его результатов принимаются решения о необходимости товарных интервенций, – отметил Канат Аубакиров.

В текущем году стабилиза­ционный фонд продал на рынке области по сниженным ценам социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) примерно на 65 млн тенге. В настоящее время подготовлены расчеты объе­мов закупа СЗПТ для формирования необходимого запаса фонда на следующий год.

Большой популярностью у населения пользуются социальные магазины, где также можно приобрести продукты питания первой необходимости по ценам ниже рыночных. В этом году открыты два таких павильона в жилом массиве Кумшагал и микрорайоне Мынбулак города Тараза. Кроме того, планируется открытие еще одной торговой точки в массиве Дальняя Карасу. Таким образом, общее количество социальных павильонов достигнет 15 единиц.

Осуществление этого проекта будет способствовать обеспечению населения социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам, их дальнейшей стабилизации и повышению качества жизни.