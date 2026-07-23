Бектенов проверил развитие логистического потенциала в Мангистау

В частности, руководитель Правительства ознакомился с проектами по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и расширению отечественных производственных мощностей

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область проверил исполнение поручений Главы государства по укреплению экономического потенциала и развитию ключевых инфраструктурных проектов региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В международном аэропорту Актау Премьер-министру доложили о транспортно-логистическом потенциале Мангистауской области, играющей ключевую роль в развитии ТМТМ благодаря выходу к Каспийскому морю и современной портовой инфраструктуре. За три года контейнерный транзит через казахстанские порты вырос в 3,8 раза, до 42 тыс. ДФЭ, при этом их совокупная пропускная способность доведена до порядка 200 тыс. ДФЭ в год.

Руководителю Правительства также представлен проект строительства современной судостроительной верфи на побережье Каспийского моря, объем инвестиций составит не менее 125 млрд теңге. Председатель Совета директоров YDA Group Хусейн Арслан сообщил, что предприятие обеспечит полный цикл работ – от проектирования и строительства гражданских и специализированных судов до их технического обслуживания и капитального ремонта.

Предусмотрено производство безэкипажных надводных аппаратов. Мощность верфи составит до 8 новых и 24 ремонтируемых судов в год. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 1,5 тыс. постоянных рабочих мест. Отмечено, что будет обеспечен трансфер технологий, внедрение международных стандартов и создание учебного центра для подготовки казахстанских специалистов. К производственной кооперации планируется привлечь отечественные предприятия малого и среднего бизнеса.

Кроме того, рассмотрен проект создания на базе аэропорта Актау мультимодального логистического и авиационного хаба. Комплекс объединит техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, грузовую авиацию, подготовку специалистов и логистику с интеграцией воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Ежегодно планируется проводить свыше 200 операций по техническому обслуживанию воздушных судов и до 60 покрасочных работ. Проект предусматривает создание 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

Руководителю Правительства доложили о планах строительства первой очереди многофункционального терминала в порту Құрық. Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР в июле т.г. Председатель Совета директоров Guoyou Materials Group Юй Боян сообщил, что компания инвестирует в проект 470 млрд теңге. Предусматривается создание автоматизированного контейнерного терминала, строительство железнодорожной линии с подключением к национальной сети, поставка контейнеровозов и паромов. Пропускная способность первой очереди составит до 15 млн тонн грузов в год.

Строительные работы запланированы на 2026-2028 годы. Второй этап будет реализован в 2029-2031 годах с вводом в эксплуатацию в 2032 году. После завершения всего комплекса его мощность достигнет порядка 25 млн тонн в год с возможностью дальнейшего расширения. В рамках проекта предусматривается создание до 800 рабочих мест, подготовка казахстанских технических кадров и поэтапная локализация операционной деятельности.

Премьер-министр подчеркнул важность проектов, направленных на дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Создание современной судостроительной базы, мультимодального авиационно-логистического хаба и многофункционального терминала в порту Курык позволит расширить транспортную инфраструктуру Среднего коридора, повысить устойчивость перевозок и укрепить роль Мангистауской области и города Актау как важнейшего транспортно-логистического узла страны.

Олжас Бектенов поручил центральным государственным органам и акимату Мангистауской области обеспечить качественную и своевременную реализацию рассмотренных проектов. Особое внимание необходимо уделить соблюдению сроков строительства, привлечению инвестиций, созданию постоянных рабочих мест, локализации производства и достижению конкретного эффекта для населения и экономики региона.