Тайное становится явным

Как пояснила официальный представитель ДУИС ВКО Салтанат Ожиканова, по данному факту проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается круг причастных. «Даже спустя годы оперативная работа продолжает приносить результаты, – отметили в департаменте. – Информация, полученная в ходе работы с осужденными, нередко помогает­ раскрывать преступления из прошлого, обнаруживать схроны, предотвращать возможную угрозу общественной безопасности».

По данным МВД, всего во время январских событий 2022 года в стране было похищено почти 3 тыс. единиц табельного и граж­данского оружия. В результате оперативных мероприятий обнаружено 722 тайника, установлена принадлежность более 1 тыс. единиц оружия, по остальным проводятся экспертизы.