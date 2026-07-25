Равные права – сильное общество

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова подчеркнула: современное понимание гендерной справедливости значительно шире формального равенства прав мужчин и женщин. По ее словам, важно соз­давать условия, при которых казахстанцы смогут одинаково реализовывать свои конституционные права, совмещая профессиональную деятельность, воспитание детей и участие в общественной жизни.

В обсуждении приняли участие председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, глава Комиссии по правам человека при Президенте РК Жакип Асанов, судья Конституционного суда Айжан Жатканбаева, уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, члены Национальной комиссии, представители госорганов, научного и экспертного сообщества. Модератором дискуссии выступила заместитель председателя Национальной комиссии, уполномоченный по вопросам семьи Снежанна Имашева. Она отметила, что нормы новой Конституции станут прочной правовой основой для дальнейшего развития института семьи.

Защита семьи, материнства, отцовства и детства является приоритетом государственной политики и одной из фундаментальных конституционных ценностей страны. Участники обсудили реализацию данных конституционных гарантий, обозначаемых Президентом Касым-Жомартом Токаевым ключевой задачей.

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Рес­публики Казахстан совместно с Конституционным судом провела межведомственное обсуждение на тему «Конституционные гарантии семейной политики и гендерной справедливости».

Особое внимание уделяется и роли Конституционного суда в развитии семейного законодательства. Именно через конституционный контроль раскрывается содержание норм Основного закона и формируется единая практика их применения. Эльвира Азимова подчеркнула: сегодня решения Конституционного суда вступают в силу со дня их принятия, являются общеобязательными и окончательными. Кроме того, у суда появилось новое право: проверять решения международных организаций на соответствие Основному закону. По мнению участников заседания, это позволит обеспечить верховенство Конституции при сохранении приверженности Казахстана международным обязательствам.

Практическое значение решений Конституционного суда подробно раскрыла Айжан Жатканбаева, отметив, что значительная часть поступающих обращений связана с семейными отношениями и вопросами гендерного равенства. В качестве примеров она привела несколько кейсов. Один из них – обращение, касавшееся возможности усыновления ребенка мужчиной, не состоящим в браке. Ранее законодательство предусматривало такую возможность только для женщин. Конституционный суд признал подобное ограничение противоречащим принципу равенства граждан перед законом, и эта норма была исключена.

При этом Айжан Жатканбае­ва подчеркнула, что семейное законодательство по-прежнему содержит широкий перечень ограничений, исключающих возможность усыновления лицами, не отвечающими установленным требованиям.

– Законодательство имеет все необходимые инструменты защиты интересов ребенка, и задача правоприменителя – использовать их правильно и тем самым оградить ребенка от возможных негативных последствий. Позиция Конституционного суда в вопросах семьи стабильна – приоритет интересов ребенка. С учетом принципа равенства мужчин и женщин в вопросах воспитания детей интересы ребенка всегда превалируют. Именно это определяет конституционную защиту институтов брака, семьи, материнства, отцовства и детства, – отметила Айжан Жатканбаева.

О том, как реализуется государственная семейная политика, говорил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. Он, в частности, отметил, что международные организации положительно оценивают казахстанскую систему обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин.

– Согласно докладу Всемирного банка, по показателю брака Казахстан получил оценку 100 баллов из 100, что свидетельствует о полном юридическом равенстве мужчин и женщин в семейных отношениях. По критерию родительства показатели также высокие – 75 баллов из 100. Это связано с государственными гарантиями на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, защиту от увольнения беременных женщин и женщин с детьми до трех лет, – привел данные Евгений Кочетов.

На встрече отдельно была отмечена роль Национальной комиссии в совершенствовании государственной семейной политики: актуализирована Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года, развивается сеть центров поддержки семьи. Сегодня в стране таковых 160. С начала 2026 года в ЦПС поступило свыше 50 тыс. обращений, более 43 тыс. семей получили консультационную помощь, около 6 тыс. семей находятся на длительном сопровождении.

Одним из ключевых направлений деятельности комиссии является укрепление семейных ценностей и продвижение ответственного родительства. В стране реализуется проект «Академия родителей». В прошлом году обучение прошли более 2 500 человек в Астане, Акмолинской и Карагандинской областях. С 2026-го проект масштабируется.

По итогам обсуждения определены дальнейшие направления совместной работы. Они предусматривают совершенствование семейного законодательства и правоприменительной практики, повышение эффективности исполнения судебных решений по семейным спорам и развитие программ ответственного родительства.