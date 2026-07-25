В селе Бесагаш ввели в строй водопровод

Хорошая новость
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Долгие годы проблемой номер один в селе Бесагаш Талгарского райо­на Алматинской области оставался дефицит питьевой воды. В населенном пункте, граничащем с Алматы, проживают около 25 тыс. человек. Сети водоснабжения проложили здесь еще в 1968-м, и рассчитаны они были на гораздо меньшее число потребителей. Степень их изношенности достигла критической отметки в 95%.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Ситуация обострялась ежегодно летом, в самый разгар жары, поскольку начинался массовый полив огородов. Сельчанам приходилось пользоваться услугами водовозов либо покупать бутилированную воду в магазинах. Чтобы хоть как-то стабилизировать обстановку, устанавливался график временной подачи воды в жилые массивы, а также объектам малого бизнеса. Граждане не раз обивали пороги чиновничьих кабинетов в надежде решить наболевший вопрос.

В 2024 году в южной части Бесагаша стартовало строительство нового водопровода, насосных станций и двух резервуаров объе­мом в тысячу кубометров. Долгожданный объект должны были ввести в строй в конце 2025-го,
но не получилось.

И вот на днях представители местных властей объявили о завершении проекта, благодаря которому свыше 800 домов поселка уже обеспечены питьевой водой, а оставшиеся 3 тыс. абонентов планируется подключить к централизованной системе водоснабжения в течение месяца.

Протяженность сетей – 31,3 км, стоимость проекта – 5,2 млрд тенге. После оформления документов объект передадут на баланс единого оператора коммунальных услуг по Алматинской области – ТОО «Alatau public utilities».

К слову, аналогичный проект реконструкции и строительства системы водоснабжения разработан для соседнего с Бесагашем села Туздыбастау, где проживают свыше 23 тыс. человек. Общая протяженность существующих водопроводных сетей здесь сос­тавляет 127 км. Объект также пришел в негодность и не справляется с возросшей нагрузкой. Примерно половина сельчан берут воду из скважин, другие покупают у ГКП «Алматы су».

Впрочем, в Туздыбастау, как и в Бесагаше, регулярно происходят перебои с подачей не только воды, но и света. Для решения проблемы в селе планируется построить две трансформаторные подстанции.

#водопровод #водоснабжение #Бесагаш

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