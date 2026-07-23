Песни, объединяющие поколения

Фестиваль объединил известных исполнителей, молодых артистов, представителей творческой интеллигенции, жителей региона и многочис­ленных гостей города. Проект призван сохранить и популяризировать богатое наследие автора десятков всенародно любимых произведений и открыть новые возможности для молодых исполнителей, которые обращаются к классике казахстанской эстрады. Именно поэтому на одной сцене выступили признанные мастера и новое поколение артистов, демонстрируя, что песни Калдаякова­ продолжают­ звучать современно и находят отклик у слушателей разных возрастов.

Концертная программа объе­динила произведения, вошедшие в золотой фонд отечественного песенного искусства. Их исполнили квартет «Жігіттер», группы «Меломен», «Сарын», Turan Boys, а также популярные казахстанские исполнители Молдир Ауельбекова, Маржан Арапбаева, Алтынай Жорабае­ва, Али Окапов, Дуйымжан Танатаров и другие артисты. Многие композиции публика пела вместе с музыкантами, превратив концерт в настоящий вечер народного единения.

Творчество Шамши Калдая­кова давно стало культурным кодом нескольких поколений казахстанцев. Его песни о родной земле, семье и человеческих чувствах не теряют своей актуальности. Именно поэтому фестиваль в Туркестане стал данью уважения композитору, чье наследие продолжает вдохновлять исполнителей и объединять слушателей.

Фестиваль «Песни Шамши» задуман как одна из постоянных культурных площадок Туркестана, способствующих сохранению музыкального наследия страны и популяризации лучших образцов казахстанского искусства.