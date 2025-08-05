Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации работы колл-центров. Об этом сообщили в пресс-служба вуза, отметив, что сервис позволяет ускорить время обработки звонков на 30%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Участники студенческого бизнес-акселератора МФТИ "Физтех.Идея x R-Vision VC" разработали интеллектуальную систему для автоматизации работы колл-центров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис Reform AI Infopilot представляет собой платформу, использующую технологии потокового распознавания речи и семантического поиска.

"Наша система в реальном времени распознает голоса оператора и клиента, запрос клиента, находит нужный ответ в базе знаний компании и сразу показывает его в виде подсказки на экране оператора: нужную фразу, документ, статью или другую информацию", - приводятся в сообщении слова руководителя стартапа Георгия Шарипова.

По информации пресс-службы, система выдает нужные подсказки операторам менее чем за 1 секунду. Как отмечается в сообщении, данные пилотных внедрений показывают, что разработка позволяет сокращать время обработки звонков на 30%.