Созданы все условия: Бектенов об итогах уборочной кампании

107
Дана Аменова
специальный корреспондент

Объем льготного финансирования, включая лизинг, доведен до рекордных 1 трлн тенге

Фото: пресс-служба Правительства

На заседании Правительства, где были рассмотрены итоги уборочной кампании, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что по поручению Главы государства в Казахстане созданы все необходимые условия для своевременного и качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Объем льготного финансирования, включая лизинг, доведен до рекордных 1 трлн тенге. Аграрии были полностью обеспечены семенным материалом, льготным топливом и удобрениями в необходимых объемах. Благодаря принятым мерам и слаженной работе получен хороший урожай.

«Признателен аграриям за упорный и добросовестный труд. Как видим, залогом хорошего урожая являются не только созданные условия и погода, но и полное соблюдение агротехнологий. Только при правильных агротехнологиях мы будем добиваться высоких показателей, а наша продукция станет более конкурентоспособной на экспортных рынках», − подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он добавил, что все хлебоприемные предприятия должны работать в постоянном режиме, обеспечивая прием и хранение зерна без перебоев - Премьер-министр.

Кроме того, премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что основной задачей является сохранение и эффективная реализация собранного урожая. Обозначена важность обеспечения своевременной сушки зерна и его засыпки на элеваторы.

«Все хлебоприемные предприятия должны работать в постоянном режиме, обеспечивая прием и хранение зерна без перебоев. Нужно установить постоянный контроль за соблюдением технологических условий хранения.

Министерству транспорта совместно с КТЖ необходимо организовать бесперебойную транспортировку зерна и обеспечить строгое соблюдение графика подачи подвижного состава. Фитосанитарной службе – осуществлять жесткий контроль за качеством зерна на всех этапах хранения и реализации.

Министерствам торговли и сельского хозяйства следует принять меры по эффективной реализации произведенной продукции, в том числе по расширению экспортных поставок как на традиционные, так и на новые зарубежные рынки», − поручил Олжас Бектенов.

В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что отдельное внимание следует уделить производству продукции глубокой переработки. В качестве примера отмечены проекты по переработке кукурузы в Жамбылской и Туркестанской областях, производству крахмала в Астане, выпуску лизина, глютена и биоэтанола в Северо-Казахстанской, в Костанайской и Акмолинской областях.

Премьер-министр подчеркнул, что для обеспечения комплексного развития отрасли АПК таких проектов должно быть больше.

«Необходимо уделять больше внимания привлечению инвестиций в аналогичные направления. Надо отходить от традиционного экспорта зерна и переходить к реализации продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Нужно обеспечить формирование достаточных запасов продовольственных товаров. Акиматам регионов поручаю проведение постоянного мониторинга состояния запасов в стабилизационных фондах и организацию своевременного заключения договоров на поставку основных видов овощной продукции в необходимых объемах», − отметил Олжас Бектенов.

Начато раннее финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2026 году. Премьер-министр поручил обеспечить эффективное и прозрачное использование всех инструментов
 
В ходе заседания Правительства Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам и акиматам регионов.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами регионов поручено обеспечить исполнение обязательств аграриев по своевременной поставке пшеницы в Продкорпорацию в рамках заключенных форвардных договоров. Формируемые запасы впоследствии будут использованы для обеспечения внутренних потребностей страны.

Необходимо уже сейчас начать подготовку к следующему посевному сезону. Акиматам областей — обеспечить в 2026 году внесение не менее 2,3 млн тонн минеральных удобрений. Министерству промышленности и строительства следует заранее проработать с отечественными производителями необходимый объем удобрений для аграриев. Акиматам – заблаговременно заключить контракты на поставку и обеспечить наличие запасов удобрений на складах.

Министерством сельского хозяйства совместно с холдингом «Байтерек» уже начато раннее финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2026 года. В этой связи поручено обеспечить эффективное и прозрачное использование всех имеющихся инструментов финансирования для максимального охвата сельхозтоваропроизводителей.

Координация возложена на заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

#Правительство #Бектенов #уборка #кампания

