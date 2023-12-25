Создателей очередной финпирамиды отправили в колонию в Астане

В Астане осуждены руководители финансовой пирамиды ТОО Best Road Investment, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ж. и Г. при пособничестве Т. с 2020 по 2021 годы создали и руководили в Астане финпирамидой ТОО Best Road Investment. Ущерб от нее 45 жителям различных городов Казахстана превысил 99 млн тенге.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключением специалиста, протоколами очных ставок и другими документами.

Приговором суда Ж. и Г. осуждены к 6 годам лишения свободы.

Их пособник Т. получил 5,5 года заключения.

Все они лишены на 7 лет права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор не вступил в силу.