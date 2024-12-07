Создавать живое позитивное искусство

Встретили именитого гостя в Казахской национальной консерватории бурными аплодисментами. Алан Бурибаев – выпускник консерватории по классам скрипки и оперно-симфонического дирижирования. Маэстро трогательно поприветствовал своих педагогов, присутствовавших в зале. Его задушевный тон, простота в общении сразу создали добрую, располагающую атмосферу.

– С Алматинской консерваторией связана вся жизнь моей семьи, – начал свой рассказ Алан Бурибаев. – Мой прадед

Ахмет Жубанов на посту ректора с 1944 года стоял у истоков становления вуза, его дочь Газиза Жубанова также на ректорском посту отдала много сил развитию консерватории. Мои родители окончили Алматинскую консерваторию. Папа Аскар Бурибаев – виолончелист, мама Шолпан Жубанова – пианистка, доцент. Она прошла весь свой трудовой путь в этом рабочем коллективе. Мы с братом Элмаром также получили здесь фундаментальную основу своих знаний. Я рад высказать свою безграничную благодарность родной консерватории, которая сейчас празднует свое 80-летие.

Далее встреча перетекла в формат «вопрос – ответ». Отвечая на вопрос о том, как у дирижера строится «овладение» музыкальным произведением, Алан Бурибаев отметил:

– Композитор в творчестве проходит путь от идеи до соз­дания партитуры. Дирижер же наоборот: он знакомится с партитурой и, погружаясь в музыку, постигает идею произ­ведения. Сейчас мне 45 лет, и всю творческую жизнь я стремлюсь проникать в идеи композиторов, вдохновившие их на создание того или иного опуса. Этому меня учили педагоги нашей консерватории, дирижеры Нурлан Салаватович Жарасов и Толепберген Абдрашевич Абдрашев. Кстати, на выпускном экзамене я дирижировал целую концертную программу, где во Втором фортепианном концерте Камиля Сен-Санса солировала Жания Аубакирова. На следую­щих этапах мои знания оттачивали педагоги музыкальных вузов Вены и Лондона.

Алан Бурибаев с отличием окончил Алматинскую консерваторию и продолжил свое образование в Венском университете музыки и исполнительского искусства под руководством профессора Уроша Лайовица. В связи с этим многих студентов интересовало, чувствует ли маэстро «законченность» своего музыкального образования. И Алан Бурибаев подчеркнул, что с получением диплома образование не заканчивается, ведь художественный поиск – процесс бесконечный.

В разговор вступила и ректор консерватории Гаухар Тасбергенова. Они рассказали о том, как в 2015 году в Астане вместе готовили к постановке оперу «Абай». Гаухар Кошкарбековна в то время­ работала концертмейстером в теат­ре «Астана Опера». Постановку оперы осуществил итальянский театральный режиссер Джанкарло дель Монако.

Профессора Тамару Жумалие­ву интересовало отношение маэстро к ситуации, когда режиссеры-пос­тановщики оперных спектаклей зачастую полностью меняют их сценографию.

– В Европе сейчас активно развиваются режиссерские оперные пос­тановки, когда изменяется эпоха и даже сюжет оперы, – отвечал Алан Бурибаев. – В Казахстане превалирует традиционная оперная режиссура. Думаю, оба направления имеют право на жизнь. Главное, чтобы это было талантливо. Тому пример – успешная постановка оперы «Абай» в германском Майнингене. Там действие было перенесено в 30-е годы XX века, Айдар стал русским киномехаником. В широком смысле опера «Абай» – это мост между Востоком и Западом. Вспомним хотя бы великолепный хор «Горные вершины» в последней сцене оперы. Это свободный перевод Абая стихотворения Михаила Лермонтова, которое, в свою очередь, является переводом из Иоганна Вольфганга Гёте.

Отвечая на другие вопросы студентов, Алан Бурибаев отметил, что при интерпретации музыкальных произведений нужно стараться сохранить авторские штрихи и темпы. Что касается того, каким должно быть взаимо­действие дирижера и музыкантов оркестра, маэст­ро твердо убеж­ден: общение на почве музыки должно доставлять радость всем участникам процесса, ведь только так можно создавать живое позитивное искусство.

В завершение встречи Алан Бурибаев рассказал о недавних зарубежных проектах и ближайших планах.

– Недавно я вернулся из Румынии с международного конкурса скрипачей имени Джордже Энеску. К этому состязанию мне пришлось выучить 19 оркест­ровых партитур скрипичных концертов и привезти в Бухарест два чемодана нот. Венцом прог­раммы был сложнейший Второй скрипичный концерт Белы Бартока, исполнением которого я горжусь. Значительным событием для меня стала постановка в Будапеште оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Интересной была поездка в Тасманию, где я с местным оркестром исполнил симфоническую поэму Николая Римского-Корсакова «Шехеразада» и «Половецкие пляски» Александра Бородина. Впереди – поездки в Токио и немецкий Нюрн­берг, где предстоит исполнить симфоническую сюи­ту на музыку оперы «Орестея» Сергея Танеева и 5-ю симфонию Петра Ильича Чайковского. А из казахстанских проек­тов в последней декаде декабря у меня будет новогодний концерт в Almaty Theatre под названием «Париж. Звуки города», который станет моим поздравлением алматинцам, – заключил маэстро.