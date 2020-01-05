Созидательный диалог

Хотелось бы отметить несколько моментов этого сравнительно краткого, но емкого по содержанию ­выступления. Президент предложил активно внедрять в государственный контроль новейшие технологии, включая космические, вошедшие в повседневную практику развитых стран, без которых сегодня немыслимы телекоммуникации, транспорт и связь, эффективность экономи­ческих процессов. Глава государства обратил внимание на то, что в сфере государственного контроля за использованием сельскохозяйст­венных земель давно назрела необходимость «перехода на космический мониторинг для выявления и изъятия неиспользуемых и нерационально используемых земель» и учета данных космических­ снимков как «основания для расторжения договора землепользования с минимизацией контакта проверяемых и инспекторов». Дело за государственными контрольными органами, которые должны научиться эффективно внедрять и применять технологии будущего.

Важный момент выступления – намечены основные подходы к пос­тепенным политическим реформам. Известные зарубежные эксперты признают значительную роль гос­управления и правового регулирования как среди факторов экономического роста, так и застоя. Рычагом назревших преобразований для повышения эффективности государственного управления за счет восприя­тия дополнительной энергии, идей и инициативы общества должны стать открытость и прозрач­ность работы госорганов, в том чис­ле в формировании и исполнении государственного бюджета, многоаспектное укрепление связи государства и общества. Этому должен служить комплекс мер, некоторые из которых озвучены в выступлении, – развитие многопартийности, институционализация оппозиции как конструктивного партнера в поиске оптимальных решений в государственном управлении.

Важный компонент формирования «слышащего государства» – предложение Президента о введении уведомительного характера проведения митингов, шествий, пикетов. Общество и государство давно к этому готовы. Необходимо принять новый закон и вытекающие из него подзаконные акты, отрегулировать процедуру, место, маршруты, сроки уведомлений, соблюдение конституционных прав и обязанностей граждан и госорганов, право обращения сторон в суды, в том числе в создаваемую административную юстицию. Обеспечение процедуры, ответственность организаторов и участников акций за соблюдение законодательства и общественного порядка будут развивать правовую политическую культуру, многопартийную систему и в итоге – укрепят со временем доверие граждан к государству, повысят эффективность его работы.

Другой фундаментальный момент­ выступления Главы государства – поручение Министерству иностранных дел «начать процедуру присоединения» ко «Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни». Документ­ из 11 статей принят резолюцией 44⁄128 Генеральной Ас­самблеи от 15 декабря 1989 года. Сог­ласно пункту 1 статьи 2 протокола допускается только оговорка государства о возможности применения смертной казни «в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время». В доклады Комитету по правам человека по Пакту государства, являющиеся участниками протокола, должны предоставлять «информацию о мерах, принятых ими для осуществления настоящего Протокола» (статья 3 протокола). Протоколом установлено, что для присоединившейся к нему страны этот международный акт вступает в силу через 3 месяца после депонирования у Генерального секретаря ООН документа о присоединении или ратификации. Более 80 стран являются участниками протокола.

Присоединение к международному документу потребует корректировки национального законодательства и многоплановой работы по приведению в соответствие с ним государственных и общественных институтов, учебных программ, в том числе юридических вузов и факультетов, воспитания соответствующей правовой культуры государственных служащих, судей, граждан. Отмена смертной казни окажет существенное влияние на общественное сознание, судебную практику. Это поможет исключить следственные и судебные ошибки, возможный политический компонент в приговоре, укрепит человеческое достоинство. Но и потребует адекватных преступ­лению и преступнику альтернативных наказаний, в том числе пожизненных. При этом мы должны отдавать себе отчет в том, что конституционное право на жизнь существенно шире отмены смертной казни. Государству и обществу предстоит еще долго технически, научно, нравственно, культурно развиваться, чтобы минимизировать гибель тысяч людей ежегодно в транспортных происшествиях, от несоблюдения техники безопасности, врачебных ошибок, алкоголизма, наркомании и так далее.

В целом в выступлении Главы государства поставлен ряд стратегических и тактических реальных и необходимых задач. Заинтересованному в их реализации обществу необходимо словом и делом поддержать их выполнение. Для успешной международной конкуренции стране в современных условиях требуется немало сил, энергии и инициативы общества. Как отметил Глава государства, «казахстанцы призваны осуществить историчес­кую миссию – на своем примере показать, как нужно и можно путем созидательного диалога власти и народа преодолеть любые преграды».