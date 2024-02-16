Спасение от скуки и стресса

Александра Хорошунова знает каждый костанаец. Его детище – зооклуб «Дельфин» – вырастило не одно поколение горожан. Вход в это подземельное царство живой природы совершенно бесплатный. Подземельное, потому что зооклуб расположился в подвале одной из костанайских многоэтажек. В общем-то, в не совсем уютном и просторном месте как для посетителей, так и для самих зверей. И тем не менее сюда ежедневно тянутся потоки школьников со всей округи, мамочки приводят малышню, а соцработники, занимающиеся детьми-инвалидами, частенько устраивают здесь сеансы анималотерапии. Между прочим, уже замечено, что постоянное общение с животными помогает особенным детям преодолевать страхи и учиться заботиться о других.

Желающих понаблюдать за жизнью пернатых и различных зверьков, порой даже экзотических, хоть отбавляй. А посмотреть действительно есть на что. Причем всегда. Кто здесь только не жил за эти три десятка лет – и обезьяна Анфиса, и чилийская белка Люся, и питон Арчи, и даже козлик…

А сейчас, помимо привычных рыбок, попугаев, кроликов и хомяков, обитает единственная в Костанае пара енотов – Пышка и Ракета, поселившихся в знаменитом на весь город подвале около шести лет назад. И вот теперь каждую весну костанайцы с нетерпением ждут потомства «полосатиков». Но приплода все нет. Хозяин зооклуба уверен, что вся проблема в том, что енотам приходится жить в очень стесненных условиях. Им и на двоих-то вольера мало, чего уж там говорить о детенышах?

Куда более раскованно чувствует себя другой необычный питомец – китайский шелковый петух силк. Так называют выведенную в Поднебесной еще в XIII веке породу кур. Декоративно-мясная разновидность птиц в Европе ценится за довольно необычную внешность, и содержат их как домашних питомцев. Для наших же краев такие животные – сущая диковина.

– Петуха китайской шелковой породы мне привез знакомый из Ташкента. Там их содержат в частных подворьях вместе с индюками и другими домашними птицами. Их особенность в том, что у них нет перьев, у них пух. К тому же это единственная птица, у которой пять пальцев и черная кожа, а мясо серое. В Китае оно считается деликатесом, – говорит Александр Хорошунов.

Столь необычные питомцы могли бы стать достоянием костанайского городского зоопарка, о создании которого вот уже несколько лет мечтает инициативная группа во главе с Александром Хорошуновым. Им охотно готовы помочь спонсоры в строительстве теплых боксов для животных. Нужна только земля – соток десять. Но местные власти, к сожалению, пока не готовы пойти навстречу любителям животного мира, которые могли бы организовать один из увлекательных и познавательных видов досуга для костанайцев.

– Мы неоднократно просили выделить нам землю, но всякий раз нам говорили о том, что в городе хватает других проблем. А ведь какой зоопарк можно соорудить на берегу Тобола! Нам не нужны африканские жирафы и тайские слоны. У нас ведь богатейшая фауна: косули, рыси, кабаны, волки, водоплавающие, парнокопытные... Будет здорово, если в выходные дни костанайские родители со своими детьми станут приходить в местный зоопарк, чтобы зарядиться положительными эмоциями во время общения с животными, – мечтает Александр Хорошунов.

Возможно, когда-нибудь в Костанае все же появится зоопарк – частный или же государственный. Пока же единственный и, как показывает практика, очень уж необходимый жителям областного центра контакт с животными предоставляет зооклуб «Дельфин», пернатой и пушистой братии которого пока приходится ютиться в небольшой комнатушке примерно в 30 кв. м без окон и вентиляции.

– Откровенно говоря, уже руки опустились. Но самое страшное вовсе не это. А то, что мне уже восьмой десяток лет и некому передать вот это «живое» наследство. Молодежь совсем не хочет заниматься этим, так что если со мной что-то случится, не знаю даже, куда девать животных. А зоопарк стал бы хорошим спасением, – заключил Александр Хорошунов.