Спасти дракона

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Елена Ульянкина

Карагандинцы заступились за крылатого змея, фигура которого украсила центральный парк, и его решили не изгонять.

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Год Дракона по восточному календарю еще не наступил, а в Караганде это мифическое существо уже успели «обидеть». Группа активистов потребовала убрать статую из Центрального парка культуры и отдыха. Но обо всем по порядку.

Шестиметровую фигуру дракона установили в Центральном парке Караганды перед Новым годом. Причем сделали не просто так, а после согласования с местными властями. Ни аким, ни его коллеги, отвечающие за культуру и идеологию, не были против. В итоге руководство управления парками заранее заказало у столичного подрядчика изготовление этой статуи, которая обошлась в 3,4 млн тенге. Сначала мастера сварили металлический каркас зверя, а потом «облепили» его «кожей» из гипса и глины. Затем статую покрыли стекловолокном, отшлифовали, покрасили и отлакировали. Получилось вполне реалистично. Если посмотришь на дракона издалека, то кажется, будто он вот-вот взлетит и отправится в свою сказочную страну.

Вокруг дракона работники управления парками выстроили деревянную крепостную стену с катальной горкой. Получилось, будто мифическое существо охраняет город. Все это пришлось по душе и взрослым, и маленьким карагандинцам. Они с удовольствием фотографировались возле исполинского зверя и выкладывали снимки в соцсети.

Однако, как выяснилось позже, дракон приглянулся далеко не всем. Группа недовольных жителей Караганды потребовала убрать статую огнедышащего зверя из парка. Вместо него, по мнению активистов, нужно было установить фигуру улитки. Пос­кольку это она по казахскому календарю является символом 2024 года. А дракон и крепость якобы насаждают чуждую нам культуру. Эти аргументы активисты указывали в жалобах, которые отправляли в госорганы, и в требованиях к руководству управления парками.

«Хотим заявить, что при проектировании дракона и его башен не было цели пропагандировать какие-либо ценности других стран или культур, – обратилось к горожанам через Instagram управление парками культуры и отдыха Караганды. – Это просто замок, в котором временно поселился дружелюбный, хоть и с грозным видом, дракон. Тысячам детей он уже полюбился, и некоторые ему дали имя. Он прилетел чуть раньше положенного, ведь летел он к Хагриду на станцию Хогвартс-экспресс, где и будет дальше жить…»

Узнав о том, что дракона хотят «депортировать», карагандинцы стали писать комментарии в защиту мифического зверя. «Дракона не трогайте. Он шикарен!» «Какой классный дракон! Большая благодарность сотрудникам управления парками за то, что они постоянно придумывают для наших детей что-то интересное». «Ни за что дракона в обиду не давайте! В парке очень красиво!» «В этом году самое крутое украшение парка. Молодцы! Надеюсь, дракоша будет радовать нас весь год».

На этой неделе стало известно, что статуя дракона в парке останется. Карагандинцы отстояли символ наступившего года. Всю зиму он будет охранять крепость, а весной «улетит» на вокзал детской железной дороги, которую несколько лет назад «превратили» в станцию Хогвартс-экспресс. Монстр прекрасно впишется в концепцию фильмов о Гарри Потере.

#Караганда #активисты #Новый год #дракон #символ

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