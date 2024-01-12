Спасти дракона Свежий выпуск 12 января 2024 г. 4:20 33 Елена Ульянкина Карагандинцы заступились за крылатого змея, фигура которого украсила центральный парк, и его решили не изгонять. фото автора Год Дракона по восточному календарю еще не наступил, а в Караганде это мифическое существо уже успели «обидеть». Группа активистов потребовала убрать статую из Центрального парка культуры и отдыха. Но обо всем по порядку. Шестиметровую фигуру дракона установили в Центральном парке Караганды перед Новым годом. Причем сделали не просто так, а после согласования с местными властями. Ни аким, ни его коллеги, отвечающие за культуру и идеологию, не были против. В итоге руководство управления парками заранее заказало у столичного подрядчика изготовление этой статуи, которая обошлась в 3,4 млн тенге. Сначала мастера сварили металлический каркас зверя, а потом «облепили» его «кожей» из гипса и глины. Затем статую покрыли стекловолокном, отшлифовали, покрасили и отлакировали. Получилось вполне реалистично. Если посмотришь на дракона издалека, то кажется, будто он вот-вот взлетит и отправится в свою сказочную страну. Вокруг дракона работники управления парками выстроили деревянную крепостную стену с катальной горкой. Получилось, будто мифическое существо охраняет город. Все это пришлось по душе и взрослым, и маленьким карагандинцам. Они с удовольствием фотографировались возле исполинского зверя и выкладывали снимки в соцсети. Однако, как выяснилось позже, дракон приглянулся далеко не всем. Группа недовольных жителей Караганды потребовала убрать статую огнедышащего зверя из парка. Вместо него, по мнению активистов, нужно было установить фигуру улитки. Поскольку это она по казахскому календарю является символом 2024 года. А дракон и крепость якобы насаждают чуждую нам культуру. Эти аргументы активисты указывали в жалобах, которые отправляли в госорганы, и в требованиях к руководству управления парками. «Хотим заявить, что при проектировании дракона и его башен не было цели пропагандировать какие-либо ценности других стран или культур, – обратилось к горожанам через Instagram управление парками культуры и отдыха Караганды. – Это просто замок, в котором временно поселился дружелюбный, хоть и с грозным видом, дракон. Тысячам детей он уже полюбился, и некоторые ему дали имя. Он прилетел чуть раньше положенного, ведь летел он к Хагриду на станцию Хогвартс-экспресс, где и будет дальше жить…» Узнав о том, что дракона хотят «депортировать», карагандинцы стали писать комментарии в защиту мифического зверя. «Дракона не трогайте. Он шикарен!» «Какой классный дракон! Большая благодарность сотрудникам управления парками за то, что они постоянно придумывают для наших детей что-то интересное». «Ни за что дракона в обиду не давайте! В парке очень красиво!» «В этом году самое крутое украшение парка. Молодцы! Надеюсь, дракоша будет радовать нас весь год». На этой неделе стало известно, что статуя дракона в парке останется. Карагандинцы отстояли символ наступившего года. Всю зиму он будет охранять крепость, а весной «улетит» на вокзал детской железной дороги, которую несколько лет назад «превратили» в станцию Хогвартс-экспресс. Монстр прекрасно впишется в концепцию фильмов о Гарри Потере. #Караганда #активисты #Новый год #дракон #символ