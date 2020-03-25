Специальные защитные маски шьют в казахстанских исправительных колониях

Производство защитных масок, минимизирующих риск вирусных заболеваний, налажено в исправительных колониях, одну из них 24 марта посетил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, сообщает Polisia.kz
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В ходе посещения колонии чрезвычайной безопасности ЕЦ-166/5, расположенной в поселке Аршалы Акмолинской области, глава МВД ознакомился с процессом производства защитных масок. Их в колонии начали шить с первых дней объявления режима ЧП в стране.
Производство защитных масок начато по поручению главы МВД в казахстанских колониях. Республиканское государственное предприятие “Енбек” получило сертифицированное разрешение на изготовление этих изделий. В соответствии со стандартом, материал защитного средства является гипоаллергенным, обладает свойствами пылезащиты, при этом хорошо пропускает воздух, минимизирует риски инфекционных заболеваний.
Защитные маски используются сотрудниками органов внутренних дел, которые наряду с сотрудниками системы здравоохранения работают на передовых позициях в условиях введенного в стране чрезвычайного положения и обеспечивают охрану общественного порядка и особо важных стратегических объектов.