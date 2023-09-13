Спикер Мажилиса о молельных комнатах: Школы – не место для ритуалов

Образование, Мнения
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в интервью журналистам высказал свою позицию относительно вопроса о молельных комнатах для совершения намаза в школах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Казахстан - светское государство. На этот вопрос высказываются самые разные мнения. В нашей Конституции, в законе прописано все это», - подчеркнул он.

Глава Мажилиса также отметил, что в Казахстане есть соответствующие места для проведения религиозных ритуалов.

«Наша Конституция также имеет свободу вероисповедания. Нет никаких ограничений для людей, которые совершают религиозные ритуалы. Нет никаких ограничений по этому поводу. Люди, независимо от того, какую религию они исповедуют, имеют возможность посещать мечети, церкви, другие свои религиозные центры и проводить свои религиозные обряды», - считает Кошанов.

Он подчеркнул, что образовательные учреждения не должны быть местом для ритуалов.

«Мы не должны превращать школу в место политических или религиозных течений. Это учебное заведение. Там надо воспитывать. Поэтому я думаю, что мы не должны заставлять отвлекать детей или учителей. В Министерстве просвещения есть стандарты того, какую форму носят учащиеся по закону. Вы должны придерживаться этих стандартов», - заключил спикер.

#мажилис #школа #мнение #Кошанов #намаз

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