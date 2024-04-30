Первый географический диктант прошел в Казахстане

Общество
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Игорь Прохоров

В мероприятии, организованном общественным объединением QazaqGeography, приняли участие десять научных и учебных организаций по всей стране.

Фото предоставлено РОО «QazaqGeography»

В аудиториях собрались более 500 человек всех возрастов для подтверждения своих знаний по географии Казахстана. По словам организаторов, проведение диктанта станет важным шагом, позволяющим жителям Казахстана активно участвовать в географических интеллектуальных соревнованиях и верно оценивать свои знания.

Вопросы были разнообразными: о достопримечательностях, сакральных архитектурных объектах, исторических личностях, природных особенностях нашей страны.

– Мы рады, что идея географического диктанта нашла широкий отклик и объединила людей разных возрастов и интересов. Мы и дальше будем стараться прививать интерес к географии нашей страны, чтобы дать возможность еще большему числу граждан узнать и полюбить наше уникальное природное наследие, – говорит Айгерим Мусагажинова, председатель правления РОО QazaqGeography.

Диктант прошел в офлайн-формате. Каждому участнику была предоставлена возможность проверить свои знания в области географии на казахском и русском языках. Результаты диктанта можно увидеть в инстаграм-аккаунте QazaqGeography по идентификационным номерам. Победители получили призы, а все участники – сертификаты.

#Образование #география #географический диктант #диктант

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