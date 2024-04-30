Министр просвещения — о последнем звонке в казахстанских школах

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев обратился к выпускникам школ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава ведомства сообщил, 25 мая учебный год завершится традиционным последним звонком. По его словам, более 3,8 млн школьников, успешно освоивших образовательные программы в течение года, перейдут в следующие классы.

«В пятницу 24 мая планируется провести единые классные часы по теме «Білімім — Отаныма» (Знания во благо Родины) для учащихся 1-10 классов. Это должно быть организовано в соответствии с планом, принятым в рамках «Біртұтас тәрбие бағдарламасы» (единой программы воспитания), введенной в сентябре прошлого года. По предложению наших коллег в мае в стране планируется провести месяц «Ынтымақ айы» (солидарности). В его рамках пройдут акции «Таза Қазақстан», «Игі істер» (добрые дела), «Каникулда кітап оқиық» и другие», — уточнил Гани Бейсембаев.

Кроме того, министр поручил провести 25 мая в конце учебного года последний звонок для 186 тысяч выпускников школ страны.

«Уверен, что выпускники этого года проведут это мероприятие на высококультурном уровне, без излишеств, без пышных торжеств, на духовно-нравственном уровне. Мы впервые будем праздновать это событие в новом формате. Уверен, это станет доброй традицией для будущих выпускников», — подытожил он.

Кроме того, Гани Бейсембаев возложил персональную ответственность на руководителей региональных управлений образования за качественную организацию завершения учебного года и соблюдение мер безопасности.

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