Спикер Мажилиса встретился с Послом России в Казахстане

Политика
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Айман Аманжолова
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Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений

Фото Ж. Жумабеков

Приветствуя дипломата, Ерлан Кошанов отметил, что Россия и Казахстан последовательно развивают сотрудничество, следуя духу и букве Договора о добрососедстве и союзничестве. 

- Высокую динамику нашему многогранному взаимодействию задают главы государств. Регулярно проводятся форумы межрегионального сотрудничества с участием Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, по итогам которых запускаются важные экономические проекты. Товарооборот между нашими странами уверенно растет и на 70 процентов обеспечивается за счет прямой торговли между регионами, - сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что межпарламентское сотрудничество является важной составляющей казахстанско-российского сотрудничества. Активизировалось взаимодействие с коллегами из Государственной Думы в различных форматах – между депутатскими группами по сотрудничеству и в рамках Межпалатной парламентской комиссии. Депутаты регулярно общаются на площадках Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Межпарламентского Союза и других многосторонних форумов.

– В этом году Казахстан председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности. В июне в Алматы планируется проведение заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Будем ждать наших российских коллег в Казахстане, – отметил Ерлан Кошанов.

В свою очередь, Посол Алексей Бородавкин заявил, что Россия придаёт большое значение сотрудничеству с Казахстаном, которое успешно развивается по широкому спектру политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Стороны обсудили подготовку официального визита председателя Мажилиса в Россию, а также участие казахстанских депутатов в наблюдении за президентскими выборами в Российской Федерации.

По итогам встречи собеседники договорились содействовать укреплению двусторонних отношений, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества.

#мажилис #сотрудничество #Россия #Кошанов #посол

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