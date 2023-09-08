Спикер Сената встретился с зарубежными судьями

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с председателями Конституционных Судов зарубежных стран, прибывшими в Казахстан для участия в международной конференции «Конституционное правосудие: достоинство, свобода и справедливость для всех», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Фото пресс служба Сената РК

В начале беседы Маулен Ашимбаев поблагодарил участников встречи за конструктивный обмен мнениями в вопросах конституционного контроля, состоявшийся накануне в рамках международной конференции.

Спикер отметил общественную значимость Конституционного суда, который был создан по инициативе президента страны.

«Конституционный Суд является не только важным институтом защиты прав граждан, но и инструментом мониторинга законодательства на предмет соответствия Конституции страны. В этом мы видим большой потенциал для совместной работы. Нам также интересен зарубежный опыт взаимодействия между Конституционным Судом и законодательными органами», - отметил Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената также ознакомил судей с законотворческой деятельностью палаты, фокус которой направлен на качественную реализацию реформ главы государства, изложенных в послании народу.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили основные направления и приоритеты в сфере конституционного правосудия разных стран. В частности, особое внимание судей было уделено международной практике обеспечения прав человека, как важному элементу демократии.

В мероприятии также приняли участие председатель Конституционного Суда РК Эльвира Азимова, руководство и депутаты Сената РК.