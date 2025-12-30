Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Асламбек Мергалиев, председатель Верховного суда РК
Для судебной системы значимым событием уходящего года стало создание по поручению Главы государства самостоятельной кассационной инстанции. Граждане получили прямой доступ в кассацию. Исключена стадия предварительного рассмотрения, унифицирован кассационный порядок во всех видах судопроизводства: введены единые правила обращения и разумные сроки рассмотрения дел – не более шести месяцев.