Все жалобы рассматриваются коллегиально, в судебном заседании и с участием сторон. Упразднен институт представлений председателя Верховного суда, который воспринимался зарубежными экспертами как угроза независимости судей.

Первые итоги работы новых кассационных судов демонстрируют эффективные результаты. Если в первом полугодии в Верховный суд поступило 9,7 тыс. кассационных ходатайств, то за пять месяцев работы кассационные суды зарегистрировали свыше 14 тыс. жалоб и протестов. Рост составил 45%, что свидетельствует о доверии общества к новой модели кассационного пересмотра.

Существенно увеличилась доля скорректированных судебных актов: по гражданским делам – с 3 до 18,5%, по уголовным делам – с 8 до 29%. По административным делам практика пересмотра стабильная.

Значительно активизирована аналитическая работа Верховного суда. Во втором полугодии проведено 19 обоб­щений и анализов судебной практики, тогда как ранее их число не превышало десяти в год. По итогам проведенных обобщений из действующих 112 нормативных постановлений Верховного суда за второе полугодие скорректировано 18. Кроме того, на следующий год запланирована разработка еще пяти новых и корректировка около 40 действующих нормативных постановлений.

Главой государства подписан закон о расширении сферы административной юстиции. Внедрен правительственный арбитраж. Теперь Правительство уполномочено разрешать споры между гос­органами и организациями.

Отдельные категории публично-правовых споров переданы из ГПК в АППК. Это глава 30 об оспаривании НПА и глава 44 об установлении неправильности записей актов гражданского состояния. Эти меры направлены на усиление гарантий защиты граждан и предпринимателей в спорах с государством.

Другой значимой новеллой стал запуск с 1 марта этого года экстерриториальной подсудности по админист­ративным делам по выбору истца. В этом его отличие от гражданских дел, где нужно согласие обеих сторон, поскольку в административных спорах истец изначально слабее ответчика.

В настоящее время в Парламенте рассматривается новый Закон «О банках», расширяющий основания внесудебного списания проблемных кредитов в случаях, когда гражданин признан потерпевшим по уголовному делу. Эти меры призваны усилить защиту клиентов финансовых организаций и восстановить социальную справедливость.

В реализацию Плана действий в области прав человека и верховенства закона в Мажилисе инициирован законопроект о запуске пилотного проекта по передаче суду с участием присяжных полномочий по рассмотрению вопросов условно-досрочного освобождения и замены наказания.

Укрепление кадрового потенциала судов является ключевым условием повышения качества правосудия и доверия граждан к судебной системе. Однако на протяжении пяти лет сохраняется высокий уровень судейских вакансий (300–350 единиц), поэтому совместно с Высшим судебным советом пришли к пониманию, что нужны новые подходы для их заполнения.

В связи с этим при формировании кассационных судов по поручению Администрации Президента внедрили современный IT-инструмент отбора судей. Он помогает обеспечить объективную, прозрачную и комплексную оценку кандидатов с учетом профессио­нальных, этических и репутационных критериев, а также территориального и гендерного баланса. Применение цифровых решений для оценки кандидатов в кассационные суды показало свою эффективность и будет адаптировано к отбору на другие судейские должности.

В 2025 году в суды первой инстанции поступило более 2,3 млн дел и материалов – на 16% больше, чем годом ранее. Особенно выросла нагрузка на суды гражданской юрисдикции. С 1,3 млн до 1,6 млн увеличилось поступление исков и материалов в суды, что составило рост на 27%. При этом количество оконченных гражданских дел увеличилось на 16%, что в условиях нехватки судей является показателем эффективности работы.

Активно развиваются альтернативные способы разрешения споров. Из 276 тыс. медиабельных дел почти половина (46,3%) была завершена примирением. Примирение – это не просто статистический показатель, а ключевой элемент современной судебной системы.

Преимущества эффективного примирения известны: снижение нагрузки, сохранение деловых или личных отношений сторон. Соглашения о примирении, как правило, не обжалуются, а это обеспечивает стабильность правосудия.

В сфере уголовного правосудия чис­ло дел, рассмотренных судами с вынесением приговора, сократилось на 4,1% (с 24,5 тыс. до 23,5 тыс.), а количество осужденных – на 1,4% (с 28,2 тыс. до 27,8 тыс.). Доля лиц, осужденных к лишению свободы, возросла с 38,4 до 41,4%. Это связано прежде всего с увеличением числа осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Наибольший рост зафиксирован по делам о хулиганстве, причинении тяжкого вреда здоровью, сбыте наркотических средств и мошенничестве. Одновременно наблюдаются позитивные тенденции, свидетельствующие о более взвешенном и справедливом подходе судов.

Число оправданных лиц увеличилось почти на треть, что является важным индикатором беспристрастного судебного разбирательства и соблюдения презумпции невиновности. Расширяется практика назначения альтернативных видов наказания: исправительных работ – на 76,9%, общественных работ – на 14,8%, а также условного осуждения – на 43,6%. Такой подход способствует ресоциализации осужденных и снижению уровня повторной преступности.

Значительное влияние на уголовную статистику оказала амнистия, приуроченная к тридцатилетию Конституции Республики Казахстан. В результате ее применения судами освобождены от наказания 338 лиц, еще 5 тыс. осужденных были досрочно освобождены либо получили сокращение сроков наказания.

Сохраняется положительная тенденция снижения удовлетворяемости ходатайств о санкционировании содержания под стражей. Если в прошлом году судами было поддержано 74,5% ходатайств, то в текущем – только 62,5%. Расширяется практика избрания судами домашнего ареста с отказом в содержании под стражей. Число таких случаев возросло на 81% (с 2,5 тыс. до 4,5 тыс.).

Значимую роль в этом процессе играет применение электронных браслетов, которые позволяют подследственным сохранять социальные связи. В текущем году браслеты применены к 2 110 лицам, тогда как в прошлом – к 954. Рост более чем в два раза. В целом судебная практика свидетельствует о стремлении судов обеспечить неотвратимость наказания при одновременном расширении гуманистических начал уголовного правосудия и защиты прав человека.

В 2025 году продолжился рост обращений граждан в административные суды. Количество поступивших исков увеличилось с 30 до 32 тыс., что отражает востребованность административной юстиции как эффективного механизма защиты прав в спорах с госорганами. Наибольший рост зафиксирован по пенсионным вопросам, госзакупкам, трудовым спорам, а также в сферах правоохранительной деятельности, архитектуры и жилищных отношений.

Одновременно отмечается снижение числа исков по антимонопольным, налоговым и имущественным спорам, а также в сфере государственного финансового контроля и госуслуг. Это стало результатом внесенных законодательных изменений, в том числе в законы о государственных закупках и о защите конкуренции, направленных на упорядочение административных процедур и снижение конфликтности.

Также наблюдается снижение количества поданных исков по инвестицион­ным спорам, что связано с внедрением прокурорского фильтра. Уровень удовлетворяемости административных исков сохранился на уровне прошлого года и составляет 58%, а по инвестиционным спорам – 84%.

Учитывая устойчивый общественный интерес к судебным процессам и судебной повестке, Верховным судом запущены два новых правовых телепроекта на республиканских телеканалах Qazaqstan и Atameken Business. Данные проекты направлены на последовательное продвижение принципов верховенства права, справедливости, пропаганду политики нулевой терпимости к правонарушениям, формирование правовой культуры и повышение уровня доверия граждан к судебной системе.

Подводя итоги года, можно уверенно сказать: происходящие в судебной системе глубокие и системные преобразования способствуют повышению эффективности судебной защиты и восстановлению нарушенных прав, неукоснительной реа­лизации принципа «Закон и порядок».