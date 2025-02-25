Сработал обратный эффект

Если в 2024-м в областном центре было установлено 26 современных остановок, из которых 11 – теплых, то в этом году Костанай обзаведется 35 павильонами, из которых теплых будет только три. В тех же теплых боксах, которые появились в прошлом году, будут обеспечены регулярная уборка и контроль за их состоянием. Местным исполнительным органам также поручено отныне закрывать их на ночь, когда общественный транспорт не работает. Такая мера, по мнению властей, позволит уберечь дорогостоящие павильоны от непрошеных гостей.