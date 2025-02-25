Сработал обратный эффект

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Валентина Мелехова, Костанайская область

Теплые остановки общественного транспорта, которые активно начали устанавливать в Костанае в прошлом году, наделали немало шума. Сначала в Сети бурно обсуждали их баснословную стоимость. Позже горожане возмутились тем, что боксы стали пристанищем для людей без определенного места жительства, что, конечно же, создавало массу неудобств, а не комфорт для жителей, как это было задумано изначально. Так что местные власти решили в нынешнем году сделать упор на традиционные павильоны.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Если в 2024-м в областном центре было установлено 26 современных остановок, из которых 11 – теплых, то в этом году Костанай обзаведется 35 павильонами, из которых теплых будет только три. В тех же теплых боксах, которые появились в прошлом году, будут обеспечены регулярная уборка и контроль за их состоянием. Местным исполнительным органам также поручено отныне закрывать их на ночь, когда общественный транспорт не работает. Такая мера, по мнению властей, позволит уберечь дорогостоящие павильоны от непрошеных гостей.

#Костанай #теплые остановки

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