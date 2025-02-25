Сработал обратный эффект
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Валентина Мелехова, Костанайская область
Теплые остановки общественного транспорта, которые активно начали устанавливать в Костанае в прошлом году, наделали немало шума. Сначала в Сети бурно обсуждали их баснословную стоимость. Позже горожане возмутились тем, что боксы стали пристанищем для людей без определенного места жительства, что, конечно же, создавало массу неудобств, а не комфорт для жителей, как это было задумано изначально. Так что местные власти решили в нынешнем году сделать упор на традиционные павильоны.