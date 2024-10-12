Средневековая рукопись об истории Казахского ханства найдена в России

Национальный центр рукописей и редких книг в рамках программы «Архив-2025» представил копию ценной рукописи, обнаруженной в Российской национальной библиотеке, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В 2022 году специалисты центра во время научно-исследовательской поездки в Москву исследовали XVII-вековую рукопись на персидском языке под названием «Тарих», содержащую важные сведения об истории Казахстана.

Эта книга рассматривается как продолжение «Тарих-и Рашиди» Мухаммеда Хайдара Дулати и имеет большое значение для изучения истории Казахского ханства.

В ней представлены интересные факты о Казахском ханстве.

Шах Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас — автор нескольких трудов по истории Могулистана. Он трудился над своими произведениями в течение 30 лет и стал известным знатоком родословных.