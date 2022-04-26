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​​​​​​​Средство против инфляции
Вербинин Александр
корреспондент

Национальный банк Казахстана продолжил ужесточать денежно-кредитную политику в ответ на рост инфляции.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение повысить базовую ставку с 13,5 до 14% годовых.

Свое решение регулятор объяснил приверженностью к проведению антиинфляционной политики в условиях роста инфляционного давления на фоне геополитических рисков, роста цен в мире, а также в странах – торговых партнерах Казахстана и их переноса на внутренние цены. Кроме того, значимым драйвером инфляционных процессов остается положительный фискальный импульс, наблюдаемый третий год подряд, что означает вливание бюджетных денег в экономику.

Годовая инфляция в марте 2022 года на фоне указанных факторов ускорилась до 12% с 8,7% в феврале. Темпы роста цен на продовольственные и непродовольственные товары достигли 15,4% и 10,9% соответственно. Стоимость платных услуг выросла на 8,3%.

По данным Нацбанка, устойчивый характер ускорения инфляции отражается на росте цен по широкому набору товаров и услуг, что подтверж­дается существенным повышением показателей базовой инфляции в марте 2022 года.

По информации Нацбанка, инфляционные ожидания не заякорены и продолжают демонстрировать высокую волатильность.

Результаты опроса, проведенного в марте, указывают на снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий, отражая ухудшение геополитической ситуации и ослабление обменного курса национальной валюты. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 11,4%.

Как известно, высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса понуждают граждан и предпринимателей не сберегать деньги, а тратить их. В результате этого растущий спрос на товары и услуги влечет рост цен на них. Увеличение базовой ставки ведет к удорожанию кредитов и повышению ставок по депозитам, стимулируя граж­дан к накоплению денег, а не к тратам. Это, в свою очередь, создает условия для снижения цен в экономике.

Регулятор констатирует, что сущест­венное проинфляционное давление будет оказывать фискальная политика. В 2022 году расходы республиканского бюджета вырастут на 23,6% при средних темпах роста в предыдущие 3 года на 16,7%. Сохраняющийся положительный фискальный импульс окажет проинфляционное давление как в 2022-м, так и в 2023 году.

Рост экономической активности в Казахстане по итогам I квартала 2022 года составил 4,4% в годовом выражении. После его замедления в январе на фоне введения чрезвычайного положения по всей стране с февраля наметился позитивный тренд во многих отраслях экономики.

Поддержку деловой активности оказывает высокий потребительский спрос. Рост розничного товарооборота в марте 2022 года ускорился до 3,7% в годовом выражении. Потребление домашних хозяйств также подкреплено ростом потребительского кредитования и реальных доходов населения. За I квартал 2022 года кредитный порт­фель вырос на 3,9%. Объем новых выданных кредитов экономике в I квартале вырос на 25,3% в годовом выражении.

«При этом, как показали итоги марта 2022 года, повышение ставки не является сдерживающим фактором для кредитования в условиях усиливающейся неопределенности и изменений условий выдачи кредитов. В дальнейшем банковский сектор продолжит адаптироваться к складываю­щимся экономическим условиям и изменениям в связи с потенциальными слияниями и поглощениями, а также перестройкой модели поведения экономических агентов с потребительского на сберегательное», – говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что на цены в Казах­стане оказывают давление и внешние факторы, например, высокие цены на нефть.

«С учетом произошедшего шока на нефтяном рынке прогноз по цене на нефть был существенно повышен меж­дународными организациями. Так, цена на нефть будет складываться в диапазоне 90–100 долларов за баррель в среднем в 2022–2023 годах. Как следствие существенного роста цен на продукты питания и энергию зафиксирован значительный рост инфляции в экономике развитых стран – основных торговых партнерах Казахстана, что повлияет на повышение импортируе­мой инфляции», – поясняет Национальный банк.

Нацбанк отмечает, что пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий, то есть дальнейшего повышения ставки, сохраняется. Влияние на это решение будет оказывать траектория инфляционных ожиданий, обновленные прогнозы по инфляции, совокупному спросу и импорту, а также риски возможного появления дополнительных инфляционных шоков.

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