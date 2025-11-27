Четыре года назад завод Altynarna Geosynthetics расширился и переехал на территорию специальной экономической зоны «Сарыарка». Здесь и пространства больше, и условия для развития бизнеса выгоднее – нулевые ставки НДС, налога на землю и таможенных пошлин. Предприятие выпус­кает геомембрану – синтетический материал, которым выстилают ложе хвостохранилищ, накопителей шлама, резервуары сточных вод и отстойники для промышленных отходов. Она служит защитным слоем, который не дает вредным веществам просачиваться в почву.

Мощность карагандинского завода – 6 000 тонн продукции в год. Его геосинтетические материалы используются на промышленных площадках таких предприятий, как АО «ТНК «Казхром», Sary-Arka Copper Processing, АО «Ульбинский металлургический завод», АК «Алтыналмас», ГМК «Казахалтын». Геомебраны Altynarna Geosynthetics соответствуют казахстанским и европейским стандартам безопасности. Чем же они отличаются от привычной для нас полиэтиленовой пленки?

– Эти материалы, как и полиэтиленовая пленка, изготавливаются из полимеров, но свойства у них разные. Полиэтиленом не закроешь основание хвостохранилища: он не выдержит давления и прорвется, – объясняет генеральный директор компании Altynarna Geosynthetics Юрий Игнатов. – В рецептурную карту геомембраны входят модификаторы и пластификаторы, которые придают материалу нужные свойства. Она очень прочная, эластичная, водонепроницаемая, выдерживает воздействие ультрафиолета и химических веществ. Наша геомембрана пролежит без обратной засыпки до 25 лет, и с ней ничего не произойдет.

Если говорить о таком важном показателе, как казахстанское содержание, то в продукции карагандинского завода оно составляет более 60%. Можно было бы добиться результата и повыше, но все дело в сырье. Полимеры в гранулах, необходимые заводчанам, в нашей республике не выпускают. Поэтому предприятию приходится завозить сырье из России, Ирана и Китая.

– Для производства геосинтетических материалов мы используем только первичное сырье, – отмечает руководитель предприятия. – Никакая «вторичка» – ни российская, ни китайская, ни отечест­венная – нам не подходит. Она ухудшает показатели конечного продукта. Мы давно пришли к выводу, что будем выпускать только продукцию премиум-сегмента. Качество – самое главное, ибо у нас серьезная зона ответственнос­ти. Мы поставляем геосинтетические материалы на большие промышленные объекты. Нельзя допустить, чтобы из-за некачественного сырья опасные химические реагенты просочились в почву и загрязнили ее.

Корреспонденту «Казахстанской правды» устроили небольшую экскурсию по предприятию и показали, как происходит изготовление геомембраны.

Сначала в специальный смеситель загружаются полимерные гранулы и другие ингредиенты будущего синтетического материала, перемешиваются и подаются в экструдер. В нем содержимое расплавляется, и образовавшаяся масса выдавливается сквозь фильеру. После чего горячая полимерная смесь попадает на каландр – большой пресс с горизонтальными валами, которые и формируют геомембрану. Потом огромное полотно остывает и сматывается в рулоны.

Технологический процесс почти полностью автоматизирован. Им управляют операторы, которые на пультах вводят все необходимые параметры. Коллектив завода Altynarna Geosynthetics небольшой – около 50 человек. В основном это люди рабочих специальностей, разбирающиеся в производстве продукции из полимерного сырья. Новичков здесь обучают, «текучки» на предприятии нет. Сотрудников устраивают и условия труда, и зарплата.

Надо сказать, что у предприятия есть собственная лаборатория, где осуществляется контроль качества. Здесь тестируют и сырье, которое поступает на завод, и готовую продукцию. Каждый рулон геомембраны проверяют на соответствие стандартам по таким характеристикам, как прочность и эластичность. В лаборатории изделие подвергают воздействию ультрафиолета, высокой и низкой температур. Полимерный материал made in Karaganda соответствует ГОСТам, да еще обладает 30-процентным запасом прочности.

– В сутки мы выпускаем до 20 рулонов геомембраны, и каждый из них проходит лабораторные испытания, – продолжает бизнесмен. – Мы делаем срез со всех рулонов и храним их несколько лет. У каждого из них имеется маркировка с указанием даты выпуска и номера партии. Если вдруг у заказчика возникнут претензии к качеству нашей продукции, мы можем найти срез каждого конкретного рулона и провести повторные испытания.

Два года назад карагандинский завод запустил линию по производству полиэтиленовых и полипропиленовых листов. Они имеют толщину от пяти миллиметров и устойчивы к воздействию агрессивных химикатов. Из этих листов изготавливают резервуары, в которых можно хранить кислоты, щелочи и нефте­продукты. Саранский завод горячего цинкования – одно из тех предприятий, которые уже оценили преимущества нового материала. Здесь установили гальванические ванны из полипропиленовых листов. Они химически стойкие, выдерживают воздействие электрического тока и высоких температур.

Добавим, что завод Altynarna Geosyn­thetics успешно пользуется инструмен­тами господдержки фонда «Даму» в виде гарантирования и субсидирования процентной ставки по займам. Сейчас у него открыта кредитная линия на пополнение оборотных средств. В планах предприятия – получить кредит на покупку нового оборудования и наладить выпуск других полимерных материалов, которые в Казахстане пока не производят.