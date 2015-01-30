США отказались возвращать Кубе военную базу Гуантанамо
Власти США не намерены возвращать Кубе военную базу Гуантанамо, которую в Гаване считают незаконно оккупированной территорией, заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
Ранее кубинский лидер Рауль Кастро в качестве одного из условий для нормализации отношений между двумя странами потребовал у Америки вернуть Гуантанамо. Он также заявил, что экономическая блокада Кубы со стороны США должна прекратиться.
17 декабря 2014 года США и Куба договорились о нормализации отношений. Президент США Барак Обама призвал конгресс к полной отмене торгового эмбарго, введенного Вашингтоном в отношении Кубы в 1962 году. В свою очередь, по соглашению с Вашингтоном кубинские власти выпустили на свободу несколько десятков политзаключенных.
В 1903 году землю, на которой стоит база Гуантанамо, прежние власти Кубы сдали правительству США в долгосрочную аренду. На территории Гуантанамо находится одноименная тюрьма, где содержатся иностранцы, подозреваемые в терроризме. Барак Обама подписал распоряжение о закрытии тюрьмы 22 января 2009 года, через два дня после вступления в должность. Но закрытия до сих пор не произошло.