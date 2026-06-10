Вулкан Семеру проявил активность в Индонезии

Он выбросил пепел на высоту 4,9 км

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Вулкан Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява вновь проявил активность — за сутки произошло не менее четырех извержений. Об этом сообщили в пресс-службе Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Отмечается, что пепел поднимался на 1,2 км над вершиной вулкана, что соответствует 4 876 м над уровнем моря.

Также местные жители и туристы получили предупреждение держаться подальше от кратера в радиусе 5 км из-за риска выброса раскаленных камней, схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль рек.

Семеру является четвертым по высоте вулканом Индонезии и самой высокой точкой острова Ява.