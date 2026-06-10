Более 40 человек погибли из-за землетрясения на Филиппинах

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Четыре человека числятся пропавшими без вести. Ранее было известно о 37 погибших и 456 пострадавших, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Как передает GMA News, на острове Минданао, вблизи которого находился эпицентр землетрясения, повреждены 1,9 тыс. зданий. Из них почти 1,5 тыс. разрушены до основания. В их числе жилые дома, школы и больницы. В крупнейшем на острове городе - Генерал-Сантос - введено чрезвычайное положение.

Президент Фердинанд Маркос-младший распорядился оценить состояние больниц и медучреждений, поскольку пациенты в пострадавших районах нуждаются в немедленной помощи, передает Philippine Star News. Медики вынуждены оказывать помощь вне разрушенных клиник, на открытом воздухе, сказал он.

Также глава государства потребовал от Минздрава и Департамента общественных работ и автомобильных дорог немедленно оценить ущерб, нанесенный больницам. Министерству энергетики поручено в приоритетном порядке обеспечить энергоснабжение медучреждений.

Землетрясение произошло 8 июня в 07:38 по местному времени. Магнитуда по разным оценкам составила от 7,8 до 8,2. Из-за подошедшего цунами эвакуированы жители побережья Минданао. В Японии также провели эвакуацию более 180 тыс. жителей прибрежных районов.